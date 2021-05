Lebensmittel wegschmeißen zu müssen, weil sie verdorben sind, ist ärgerlich. Wie man Apfel, Brot und Co. am besten lagert.

12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut der Verbraucherzentrale jedes Jahr in deutschen Mülltonnen – das macht etwa 75 Kilogramm pro Kopf. Einiges davon ließe sich vermeiden: indem man plant, was man die Woche über kochen will, häufiger und in kleineren Mengen einkauft, regelmäßig die Vorräte kontrolliert – und Lebensmittel so lagert, dass sie sich möglichst lange halten.

Wie das am besten geht, erklärt der Ratgeber „Haushalt im Griff: Einfach, schnell und nachhaltig“ von der Verbraucherzentrale.

Wohl dem, der einen Keller hat! Hier lassen sich Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel und Karotten lange lagern. Wer keinen Keller hat oder nicht jedes Mal von der Wohnung im dritten Stock runter laufen will, um die Zutaten fürs Abendessen zu holen, kann zumindest in der kalten Jahreszeit den Balkon als Lagerstätte nutzen – vorausgesetzt, es ist dort nicht zu sonnig. Eine Kiste mit Lüftung hält Vögel und Eichhörnchen fern.

Kein Licht, Dunkelheit

In der Küche sollte man möglichst auf geschlossene Schränke statt offene Regale setzen – so muss man zum einen weniger Staub wischen, zum anderen mögen auch die Vorräte, die nicht in den Kühlschrank müssen, meist kein Licht und keine Wärme. „Beides fördert den Abbau von Vitaminen und lässt Speisen schneller verderben“, schreibt Ratgeber-Autorin Carina Frey.

Eine gefühlte Tatsache ist ja, dass Bananen und Avocados nie den richtigen Reifegrad haben, wenn man sie einkauft: mal sind sie zu hart, mal nach einem Tag schon braun. Bei der Lagerung von Früchten rät Frey: Bloß nicht alles Obst in eine Schale legen. Denn einige Sorten geben Ethylen ab, ein süßlich riechendes Gas, das die Fruchtreife beschleunigt. So kann es kommen, dass Bananen schnell matschig werden, wenn sie beispielsweise neben Äpfeln liegen.

Weitere Sorten, die empfindlich auf Ethylen reagieren, sind Aprikosen, Birnen, Honigmelonen, Kiwis, Mangos, Nektarinen, Papayas, Passionsfrüchte, Pfirsiche und Quitten. Einen hohen Ethylen-Ausstoß haben außer Äpfeln auch Avocados, Feigen, Nektarinen und Pflaumen.

Manches kann man nicht lagern

Hat man im Supermarkt aber nur unreife Bananen erwischt, kann das gelbe Obst durchaus neben Äpfel & Co., um den Reifeprozess etwas zu beschleunigen. Am besten kontrolliert man täglich, ob die Bananen schon gut oder schon drüber sind. Matschig lassen sie sich aber immer noch prima zum Backen oder für Milchshakes und Smoothies verwenden.

Einige Gemüsesorten wie Zwiebeln, Kartoffeln oder Kürbis kann man in kühlen, trockenen und dunklen Räumen mehrere Wochen oder gar Monate aufbewahren. Spargel oder Grünkohl zum Beispiel sollte man sofort verarbeiten. Grünkohl kann man nach dem Verarbeiten aber prima einfrieren, am besten portionsweise. Bei Karotten und Radieschen sollte man das Grün entfernen, bevor man sie in den Kühlschrank legt, rät Frey, denn das Grün entzieht dem Gemüse Feuchtigkeit.

Besonders kleine Haushalte kennen das: Die letzten Scheiben vom Brot sind schimmelig, ehe man sie aufessen kann. Um das zu vermeiden, kann man beim Bäcker nach einem halben Laib fragen – oder den ganzen kaufen und daheim eine Hälfte einfrieren. In Scheiben geschnitten und portionsweise verpackt, kann man bei Bedarf die gewünschte Anzahl Scheiben auftauen und vor dem Essen kurz auftoasten.

Brot hält sauber, trocken, luftig lang

Der Brotkasten, so Haushaltsexpertin Frey, sollte sauber, trocken und luftdurchlässig sein. Angeschnittenes Brot sollte man mit der Schnittfläche nach unten stellen. Knäckebrot hingegen gehört in eine Plastikdose, im Brotkasten würde es weich werden.

Marmelade und Konfitüre wird, dem hohen Zuckergehalt sei Dank, nicht so schnell schlecht. Einmal angebrochen, bewahrt man sie im Kühlschrank auf. Dennoch kommt es manchmal vor, dass sich auf der Konfitüre schnell ein verdächtiger weiß-blauer Flaum bildet – Schimmelalarm. Um das zu verhindern, sollte man das Glas immer gut verschließen, denn Luft beschleunigt das Wachstum der Pilze.

Zudem sollte man nur mit sauberem Besteck ins Glas langen und nicht mit einem, an dem noch Butterreste oder Krümel kleben oder das man abgeschleckt hat. Verunreinigungen mit anderen Lebensmitteln und Bakterien aus dem Speichel lassen die Konfitüre schneller schimmeln. Aus demselben Grund sollte man zum Beispiel auch Gewürzgurken nicht mit den Fingern aus dem Glas fischen, Saft und Milch nicht direkt aus der Flasche beziehungsweise dem Karton trinken und Eis nicht aus dem Becher löffeln, den man später wieder einfriert – eine Unsitte, die besonders in US-Serien und Filmen verbreitet ist.

Kaffee in die Dose

Kaffee im Kühlschrank aufbewahren oder nicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Expertin Frey sagt: unbedingt im Kühlschrank, und zwar in einer Dose, die sich luftdicht verschließen lässt. Denn Licht, Wärme, Sauerstoff und fremde Gerüche sind nicht gut fürs Kaffeearoma.

Wer davon möglichst lange etwas haben will, kauft ganze Bohnen statt gemahlenen Kaffee und mahlt jeden Morgen frisch; dann aber muss der Kaffee auch nicht gekühlt sein.

Der Kühlschrank sollte etwa einmal im Monat gereinigt werden. Damit man beim Monatsputz nicht auf verdorbene Lebensmittel stößt, rät Frey dazu, neu Gekauftes nach hinten zu räumen und bereits angebrochene Packungen nach vorne zu holen, damit man sie nicht vergisst.

Um weniger Lebensmittel wegzuwerfen, empfiehlt Carina Frey, eine sogenannte „Wegwerf-Hitliste“ anzulegen. Das ist eine Aufstellung der Nahrungsmittel, die man regelmäßig wegwirft: verschimmelter Frischkäse beispielsweise, welker Salat oder schimmelige Wurst. Von Produkten, die auf dieser Liste stehen, sollte man weniger einkaufen – oder sich zumindest vorher genau überlegen, was man daraus zaubern will und wann.

Einkaufen sollte man außerdem nicht hungrig: Knurrt der Magen, sieht das Sortiment im Supermarkt umso verführerischer aus und es landet mehr im Wagen, als man eigentlich geplant hat.

Tipps rund um den Haushalt

Ist doch kein ProblemIm Ratgeber von Carina Frey geht es nicht nur darum, wie man Lebensmittel am besten einkauft und lagert und so weniger davon verschwendet. Er gibt auch zahlreiche Tipps zum Aufräumen, Putzen, zu Kleiderkauf und Kleiderpflege – angefangen von der Frage, wie man streifenfrei Fenster reinigt, bis hin zu weniger alltäglichen Dingen wie dem Dinner für viele Gäste oder wie man seine Küche nach einem Wasserschaden am besten trockenlegt.

Unsere Favoriten:

1. Vom Hinweis „ballaststoffreich“ auf Lebensmittelverpackungen sollte man sich nicht verführen lassen – denn diese Angabe darf bereits verwendet werden, wenn ein festes Lebensmittel 3 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm enthält. Dieses Kriterium erfüllen sogar Butterkekse.

2. Der Drei-Minuten-Trick: Alle Haushaltsaufgaben, die nicht länger als drei Minuten dauern, kann man sofort erledigen, zum Beispiel, das Geschirr nach dem Kaffeeklatsch direkt in die Spülmaschine räumen. So schießen Aufräumbaustellen nicht wie Pilze aus dem Boden.

3. Gut Ding will Weile haben: Den Haushaltsputz will man meist so schnell wie möglich hinter sich haben. Dennoch sollte man Reinigungsmitteln Zeit zum Einwirken geben, damit sie ihre volle Wirkung entfalten können. So verbraucht man auch weniger davon.

Zum Weiterlesen:

Carina Frey: Haushalt im Griff. Einfach, schnell und nachhaltig, Verbraucherzentrale 2020, 199 Seiten, 16,90 Euro. www.ratgeber-verbraucherzentrale.de