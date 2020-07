Der Mensch ist ein Trichromat. Was recht technisch klingt, heißt bloß, dass wir in unserem Auge drei Typen von Zapfenzellen haben, die uns Farben wahrnehmen lassen: Der S-Zapfen reagiert auf kurzwelliges, blaues Licht, der M-Zapfen auf mittelwelliges, grünes Licht und der L-Zapfen auf langwelliges, rotes Licht. Damit sehen wir zwar mehr Farben als Hund und Katz mit ihren zwei Zapfentypen, aber im Vergleich zu Vögeln, sagt Mary Caswell Stoddard von der Princeton University, sei der Mensch farbenblind. Denn Vögel verfügen noch über einen vierten Zapfen: Dank ihm können sie das extrem kurzwellige UV-Licht sehen, das für uns unsichtbar ist.

Wie sich das auf das Sehen von Vögeln auswirkt, wollten Stoddard und ihre Kollegen genauer wissen: Welche nicht spektralen Farben können Vögel sehen? Als nicht spektrale Farben bezeichnet man Farben, die keiner einzelnen Wellenlänge angehören. Der Mensch kann nur eine nicht spektrale Farbe sehen: Purpur. Sie entsteht, wenn sowohl der Zapfen für blaues Licht als auch der für rotes Licht angeregt wird, der dazwischenliegende Grünzapfen aber nicht.

Als Untersuchungsobjekt wählten die US-Forscher Kolibris aus, denn die orientieren sich an Blütenfarben, um Nektar zu finden. Für ihren Feldversuch in Colorado konstruierten die Forscher LED-Leuchten, die in verschiedenen Farbkombinationen leuchten können, und stellten Futterspender dazu: einmal Wasser, einmal Zuckerlösung. Mit der Zeit lernten die Vögel, die Farben anzusteuern, die eine Belohnung anzeigten – unabhängig davon, wo die Futterspender standen. Nach 6000 Besuchen der Vögel stand fest: Kolibris sehen nicht nur Purpur, sondern auch andere nicht spektrale Farben wie UV + Grün, UV + Rot und UV + Gelb – und sogar verschiedene Schattierungen dieser Farben. Wie genau die Kolibris das anstellen, bleibt weiter ein Rätsel. Bild: Braunschwanz-Amazilie saugt Nektar an einer Helikonie, Costa Rica.