In Schottland heißt es: „Glückliches Vieh.“ Weil die Reste von der Whisky-Produktion an die Tiere verfüttert werden. Gemeint ist der Treber, der entsteht, wenn ein – zugegeben – saueres Weißbier gebraut wird, das dann in den Brennblasen zum hochprozentigen Whisky mutiert, in mindestens zwei Durchgängen.

Auch Deutschlands Brauereien geben den Treber meist als Viehfutter an die Bauern ab. Das Wasser aber, das beim Pressen des Biertrebers abläuft – rund 80 Prozent der Masse – wird entsorgt. Und da fallen gewaltige Mengen an: durchschnittlich 20 Kilogramm Treber pro Hektoliter Bier. Auf die Bierproduktion in Deutschland hochgerechnet ergibt das eine Masse von 2 Millionen Tonnen Treber und ungefähr 1 Million Tonnen Treberpresswasser pro Jahr.

Das geht so nicht weiter, hat sich die TU Bergakademie Freiberg überlegt. Denn das Wasser enthält zahlreiche Nährstoffe wie Proteine, verschiedene Zucker und Lipide, außerdem gesundheitsfördernde Substanzen wie sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien. Die Forscher haben sich deshalb Gedanken gemacht, wie man die wertvollen Stoffe herausfiltern und extrahieren könnte, um sie wiederzuverwerten.

Treberwasser filtern wie entkoffeinierten Kaffe

Jetzt wird’s technisch: „Zuerst leiten wir das Treberpresswasser unter leichtem Druck durch verschiedene Membran-Typen aus Kunststoff oder Keramik mit unterschiedlichen Porengrößen und trennen die Bestandteile damit nach ihrer Masse auf“, erklärt der Verfahrenstechniker Roland Haseneder. Doch die Membranen liefern noch keine reinen Nährstoffe. Zum Beispiel backen die Eiweiße gern mit den sekundären Pflanzenstoffen zusammen. Ein Elend.

Doch Gott sei Dank gibt es die Kaffeeröster. Von ihnen haben sich die Wissenschaftler abgeschaut, wie die ihr schwarzes Gebräu entkoffeinieren – durch Kohlendioxid-Extraktion. Dabei trennt das flüssige Kohlendioxid die einzelnen Moleküle voneinander.

Vom Treberwasser bleiben so am Ende, nachdem man alles getrocknet hat, weiße Pulver übrig aus Eiweiß oder sekundären Pflanzenstoffen oder Antioxidantien.

Flüssiges Kohlendioxid weiß nicht, was es will

Physikalisch gesehen ist flüssiges Kohlendioxid eigentlich überkritisch. Es kann sich sozusagen nicht entscheiden, ob es ein Gas oder eine Flüssigkeit sein will, ist genauso dicht wie eine Flüssigkeit, aber hat dieselbe Zähigkeit wie Gas. Mit überkritischem Kohlendioxid kann man lösen und trocknen, sterilisieren oder Erdöl besser aus den Böden herausholen und sogar Klamotten reinigen.

Die TU Freiberg macht bis zu 15 Gramm weißes Pulver mit den gewünschten Nährstoffen pro Liter Treberpresswasser. Respekt.