Auch wenn er nicht so aussieht – er ist ein wahrer Casanova. Dem Männchen der parasitischen Wespe Nasonia vitripennis erliegen die Weibchen reihenweise. Der Grund ist nicht sein Äußeres, sondern ein Aphrodisiakum, auf den die unverheirateten Damen fliegen. 40 Jahre wusste die Forschung nicht, was das Geheimnis seiner Verführungskünste ist. Nun haben die Universitäten Regensburg, Wageningen und Riverside den Schelm gründlich entmannt.

Insekten reagieren bei der Hochzeitspirsch auf Botenstoffe – Sexualpheromone. So finden sie zueinander, erkennen das Geschlecht und signalisieren, dass sie zu allem bereit sind. „Männchen der parasitischen Wespe Nasonia vitripennis sind wahre Meister, wenn es darum geht, Weibchen mit chemischen Signalen anzulocken und von ihren Qualitäten zu überzeugen“, sagt der Regensburger Zoologe Joachim Ruther. Die Männlein wiederum erkennen die Weiblein an der Kohlenwasserstoffoberfläche ihres Panzers, an den schicken Klamotten sozusagen.

Da Forscher eine gewisse Grausamkeit an den Tag legen müssen, wenn sie etwas wissen wollen, schnappten sie sich einen Wespenmann und schalteten ein Gen bei ihm aus. Und damit den Transkriptionsfaktor Doublesex, abgekürzt Dsx. Das Ergebnis war, dass der Unglücksrabe fortan keine Frau mehr fand und von Männern für eine Frau in schicken Klamotten gehalten wurde, die ihn heftig bedrängten mit ihrem peinlichen Gebalze. Ein harter Schlag für einen erfolgsverwöhnten Latin Lover.

Der Grund: Die Pheromondrüse des Entmannten enthielt nur noch winzige Spuren des Aphrodisiakums. Und seinem Kohlenwasserstoffmuster auf dem Panzer fehlte eine für Männer typische Note. Er sah also auch noch völlig verweiblicht aus. Doch es gab ein Happy End für unseren Schützling, sozusagen mit einer Schönheits-OP: Als die Biologen die fehlende Note synthetisch wieder dazufügten, ließen die anderen Kerle endlich von ihm ab. Puh. Schwein gehabt.