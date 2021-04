In der Beziehung suchen sich nur wenige professionelle Hilfe, wenn es nicht mehr geht. Dabei kann die Beratung sich oft schon lohnen, bevor es so richtig kriselt. Von Corinna Hartmann

Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit“, predigte Hape Kerkeling einst in seiner Rolle als niederländische Paartherapeutin Evje van Dampen. Professionelle Hilfe bei dieser Arbeit suchen allerdings nur wenige Menschen, wenn es Probleme gibt: Nur 20 Prozent aller Paare besuchen vor einer Scheidung gemeinsam eine Therapie.

Dabei hapert es in vielen Beziehungen. Ein Drittel aller Ehen in Deutschland wird geschieden. Die Trennungsrate unverheirateter Paare dürfte noch höher liegen. Darüber hinaus führen zahlreiche Menschen zwar stabile, aber unglückliche Beziehungen – sei es wegen der gemeinsamen Kinder, aus finanziellen Gründen oder aus Angst vor dem Alleinsein.

Oft sind es fehlende Kommunikation, wenig Konfliktlösungskompetenz und der Umgang mit Stress, was es schwierig macht. An diesen Fertigkeiten muss man arbeiten, wenn die Liebe halten soll – und das so früh wie möglich. „Oft beginnen Paare eine Therapie, wenn es schon zu spät ist“, erzählt Anne Milek, Leiterin der Abteilung Paar- und Familienpsychologie an der Universität Münster.

Streitregel, Ich-Botschaft

Paare, die schon zu Beginn einer Beziehung ein Präventionsprogramm besuchen, lassen sich laut Christian Roesler seltener scheiden. Der Psychoanalytiker von der Katholischen Hochschule Freiburg befürwortet deshalb einen Ausbau solcher Angebote, von denen vor allem Menschen aus sozial schwachen Schichten profitieren würden.

Roesler: „Sie haben oft noch nie etwas von Streitregeln und Ich-Botschaften gehört.“ Die Programme wollen Fertigkeiten vermitteln, mit man mit Konflikten gut umgeht.

Viele Paare können vor allem dann Hilfe von außen gut gebrauchen, wenn sich ihre Lebensumstände ändern: etwa, wenn sie Nachwuchs erwarten. Doch wie findet man den richtigen Ansprechpartner?

80 bis 200 Euro pro Sitzung

In Deutschland ist der Begriff „Paartherapeut“ gesetzlich nicht geschützt, eine verbindliche Ausbildung gibt es nicht. Häufig wird die Betreuung von Psychotherapeuten angeboten, die Psychologie, Medizin oder Pädagogik studiert und anschließend eine mehrjährige Ausbildung absolviert haben.

Eine 90-minütige Sitzung bei einem Psychotherapeuten kostet in der Regel zwischen 80 und 200 Euro. Soziale oder kirchliche Einrichtungen bieten Beratungen durch Seelsorger, Psychologen und Sozialpädagogen hingegen oft deutlich günstiger oder sogar kostenlos an. Die Sitzungen sind aber meist kürzer angelegt.

Expertin Milek empfiehlt, sich die Zeit zu nehmen, den richtigen Ansprechpartner zu finden – und die richtige Methode.

Ursachenforschung oder Gegenwart

Die spielt neben der Persönlichkeit des Beraters eine wichtige Rolle. Bei der psychoanalytischen und der tiefenpsychologischen Therapie sucht das Paar nach frühen Beziehungsmustern, die sich in der Kindheit entwickelt haben. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit soll helfen, grundlegende innere Konflikte aufzudecken, die Ursache für aktuelle Schwierigkeiten sein können.

In der verhaltenstherapeutischen Paartherapie geht es mehr um die Gegenwart. Die Idee: Ungünstiges Beziehungsverhalten ist erlernt und kann, wenn man es erkennt, verlernt werden. Beim systemischen Ansatz untersucht man, ob es Muster im Verhalten gibt, die Paare daran hindern, ihre Probleme zu lösen. Dabei bezieht der Berater auch Kinder oder die erweiterte Familie mit ein.

Viele Therapeuten nutzen Techniken verschiedener Schulen. „In Wirksamkeitsstudien zeigen diese Beratungsformen vergleichbare Effekte“, sagt Therapeutin Milek.

Eine neue Sicht der Dinge

Zu Beginn der Sitzungen geht es meist darum, eine neue Sichtweise auf die Beziehungsprobleme zu gewinnen, dabei aber Schuldzuweisungen zu vermeiden. Der Therapeut vermittelt, dass wiederholte Konflikte oft aus einem unerfüllten Bedürfnis nach Nähe, Sicherheit, Bestätigung oder Autonomie entstehen.

Im zweiten Schritt arbeiten die Partner an ihrer Fähigkeit, Gefühle zu steuern. Dabei können zum Beispiel Achtsamkeitsübungen zum Einsatz kommen, bei denen man seinem Empfinden genau nachspürt, ohne es zu bewerten. Bei fast allen Paaren, die eine Therapie nutzen, mangelt es zudem an Intimität. Deshalb üben sie im dritten Schritt, ihre Gefühle gegenüber dem Partner offenzulegen und mitfühlend auf ihn einzugehen.

Das Ziel: besser verstehen, warum der andere empfindlich auf bestimmte Situationen reagiert oder scheinbar unbegründet eifersüchtig wird.

Den Abschiedskuss üben

Im vierten Schritt lernen die Paare, positiver zu kommunizieren. Dazu gehört, aktiv zuzuhören sowie Anerkennung offen zu zeigen. „Ich bitte das Paar zum Beispiel, bis zur nächsten Sitzung auf jede noch so kleine positive Geste des anderen zu achten und die zu protokollieren. Das kann der Abschiedskuss oder eine selbst gekochte Mahlzeit sein“, sagt Milek. Im letzten Schritt geht es schließlich darum, die guten Seiten der Beziehung und des Partners hervorzuheben. Welche Eigenschaften schätzt man am anderen? Oft ist es sehr effektiv, gemeinsam in schönen Erinnerungen zu schwelgen.

Das klappt nicht immer. Bei einer Studie an Familienberatungsstellen in Schweden waren knapp ein Drittel der 300 untersuchten Paare nach zwei Jahren geschieden. „Eine Paartherapie bringt oft eine Klärung – das kann eben auch die Entscheidung sein, sich zu trennen“, erklärt Anne Milek. Umgekehrt könnten Paartherapien Schätzungen zufolge aber auch bis zu 40 Prozent der Trennungen verhindern. Zudem können sie mögliche Depressionen oder andere psychische Störungen abmildern.

Reden und zuhören

„Paartherapie sollte in unserer Gesellschaft salonfähiger werden“, fordert Anne Milek. Und vielleicht sind wir bereits auf dem Weg dahin. Im wöchentlichen Podcast „Paardiologie“ sezieren Autorin Charlotte Roche und ihr Ehemann ihre Beziehung. Seit 15 Jahren sind sie ein Paar, lieben sich immer noch, trotz einiger Tiefpunkte, etwa Charlottes Affäre. In ihrer Audiosendung sprechen die Roches offen über ihr Familien- und Sexleben. Und zeigen so, dass auch glückliche Paare Probleme haben und nur eines hilft: reden und zuhören.