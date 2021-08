Das Coronavirus könnte zum Dauergast werden, der alljährlich wie die Influenza über uns hereinbricht. Anzeichen dafür gibt es. Und ob die Impfstoffe uns schützen, weiß im Moment keiner.

Wenn es ganz dumm läuft, sind wir nach einer überstandenen Sars-CoV-2-Infektion bloß 40 Wochen geschützt. Dann können wir uns wieder mit dem Virus anstecken. So ähnlich ist es nämlich bei einer Erkältung, die von den harmlosen Verwandten des Covid-Erregers ausgelöst wird. Wenn es nicht ganz so dumm läuft, bewahren uns gerade die Schnupfenattacken jahrelang vor Sars-CoV-2. Weil das Immunsystem danach die ganze Corona-Familie erkennt, darunter auch den bösen neuen Vetter aus China.

Sollte sich eins dieser beiden Szenarien bewahrheiten, bedeutet das allerdings auch: Sars-CoV-2 wird wie die Grippe zum Dauergast. Das diskutieren Jeffrey Shaman und Marta Galanti von der New Yorker Colombia University im Fachblatt „Science“.

Abwegig ist ihr Gedankenexperiment nicht. Denn mittlerweile sind weltweit einige Fälle dokumentiert, bei denen sich Patienten nach einer überstandenen Covid-Erkrankung neu mit Sars-CoV-2 infiziert haben.

Daneben stößt die Medizin immer wieder auf Menschen, deren Immunsystem den neuen Erreger erkennt und Antikörper bildet, obwohl sie nie Sars-CoV-2-Kontakt hatten. Das spricht dafür, dass Erkältungen einen Teil der Bevölkerung abschirmen.

Die Tarnkappe des Erregers

Hielt man eine Wiederansteckung mit Sars-CoV-2 zuerst für unwahrscheinlich, sind sich die Fachleute da nicht mehr so sicher. Zwar mutiert das neue Coronavirus weniger schnell als zum Beispiel die Grippeviren – wahrscheinlich weil es noch einmal ein Korrekturprogramm laufen lässt, während es sich vermehrt.

Aber vermutlich kann auch Sars-CoV-2 wie seine harmlose Erkältungs-Verwandtschaft sehr schnell die Oberflächeneiweiße verändern und so das Immunsystem mit einer Tarnkappe überlisten.

Eine solche Wandelbarkeit macht es für die Impfstoffe schwer, die gerade entwickelt werden. Ob sie uns die Plage endgültig vom Hals schaffen können, ist ungewiss – die Forscher suchen fieberhaft nach Angriffspunkten, die unveränderlich sind.

Sollte das nicht klappen, muss man sich mit Substanzen behelfen, die künftig jede Saison an neue Corona-Varianten angepasst werden. So ähnlich wie das heute bei der alljährlichen Grippe-Impfung gemacht wird.

Retten Impfstoffe Leben? Keiner weiß es

Hinzu kommt: Ob Impfstoffe später tatsächlich Infektionsketten unterbrechen, schwere Verläufe verhindern oder Leben retten, weiß keiner. Die Phase-3-Studien, die derzeit die Verträglichkeit testen, können das nicht überprüfen.

Weil die Natur nicht wartet, bis der Mensch so weit ist und diese Probleme geklärt hat, steht uns jetzt das Gipfeltreffen von Corona- und Influenzaviren ins Haus. Ausgang ungewiss: Es kann gut gehen, muss aber nicht. Die Wissenschaft hat Indizien für beides gefunden.

So zeigen mathematische Modelle des Berliner Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie und des Instituts Pasteur in Paris, dass der Rückgang der Covid-Fälle im Frühjahr nicht nur mit den Corona-Regeln, sondern auch mit dem Ende der Influenzasaison zusammenhing. „Grippeerkrankungen haben die Corona-Übertragung im Durchschnitt um das 2,5-Fache erhöht“, schreiben die Forscher mit Blick auf die Zahlen in Belgien, Norwegen, Italien und Spanien.

Grippe könnte anfälliger machen für Corona

Der Grund: Womöglich machen Grippeviren anfälliger für Corona. Das hat eine im Fachblatt „Developmental Cell“ erschienene Laborstudie gezeigt. Hintergrund ist, dass Virusinfektionen bekämpft werden, unter anderem indem der Körper mehr ACE2 bildet. Über die Andockstellen dieses Enzyms dringt Sars-CoV-2 in die Zellen ein. In der US-Arbeit hatte Zigarettenrauch übrigens den gleichen Effekt wie die Grippeviren.

Diesen Befürchtungen stehen die Erfahrungen auf der Südhalbkugel entgegen, wo die Wintersaison gerade zu Ende gegangen ist. Einer Erhebung der US-Gesundheitsbehörden zufolge haben sich die Grippefälle 2020 in Australien, Chile und Südafrika durch Maske, Abstand und Lockdowns massiv verringert.

Allerdings sind die Winter zumindest in Südafrika und Australien mit seinen vier Klimazonen deutlich milder als in Mittel- und Nordeuropa, wo die Menschen sich drinnen aufhalten und Fenster und Türen die meiste Zeit des Tages geschlossen bleiben.

Tröpfchen lieben Kälte, Aerosole mögen Wärme

Und es gibt noch einen Unsicherheitsfaktor, der den Vergleich hinken lässt: Die University of California in Santa Barbara hat festgestellt, dass infektiöse Tröpfchen in kühler und feuchter Umgebung bis zu 6 Meter in der Luft unterwegs sind, bevor sie zu Boden fallen. Das würde das hohe Ansteckungsrisiko auch in Schlachthäusern erklären. Bei trockenen und warmen Bedingungen dagegen werden die sehr viel kleineren Aerosole zum Hauptüberträger.

Insofern weiß derzeit niemand, ob das Grippegeschehen auf der Südhalbkugel bloß die Erfahrungen mit den Aerosolen widerspiegelt oder auch für die härteren Winter im Norden gilt und ihre vermutlich dichteren Tröpfchenwolken.

Kaum klarer sehen die Forscher noch immer bei der Frage, warum es manche mit Covid härter trifft. Im Juni fand eine Genanalyse im „New England Journal of Medicine“ Hinweise, dass Menschen mit Blutgruppe A ein höheres Risiko für eine Corona-Infektion haben als alle anderen Blutgruppen. Die recht wenigen Teilnehmer kamen aus Spanien und Italien.

Blutgruppe 0 soll vor Corona schützen

Eine große Erhebung dänischer Wissenschaftler im Fachblatt „Blood Advances“ mit den Daten von 473.000 Covid-Getesteten und einer Vergleichsgruppe mit über 2,2 Millionen Gesunden bestätigt nun: Bei den Blutgruppen A, B oder AB ist das Risiko, sich anzustecken, gleich hoch. Die Blutgruppe 0 dagegen bietet womöglich einen gewissen Schutz.

Zu ähnlichen Resultaten kam eine kanadische Untersuchung aus Vancouver: Hier war die Gefahr eines schweren Verlaufs bei den Blutgruppen A und AB größer als bei 0 und B.

Mit 43 Prozent ist A die häufigste Blutgruppe in Deutschland, gefolgt von 0 (41 Prozent), B und AB. Weltweit kommt 0 am häufigsten vor.

Von Blutgruppe 0 weiß man, dass sie die Überlebensrate bei schwerer Malaria erhöht. Da Homo sapiens aus Afrika stammt, erklärt das den hohen Anteil der Blutgruppe in der Weltbevölkerung. Bei den Cholera-Ausbrüchen könnte Blutgruppe A einen Vorteil geboten haben. Dass Pocken und Pest eher überlebte, wer Blutgruppe A hatte, diese Annahme wurde vor einiger Zeit revidiert: Der eigentliche Schutz hat mit einer anderen Mutation zu tun.

Global gesehen, ist in Lateinamerika und Afrika Blutgruppe 0 am meisten verbreitet, in Asien herrscht eher B und in Europa Blutgruppe A vor – wobei die Unterschiede oft nur wenige Prozentpunkte ausmachen.

Der Alterseffekt überwiegt

Gleicht man die Verteilung der Blutgruppen mit dem Corona-Geschehen ab, lässt sich daraus kaum etwas ableiten: Mal haben tatsächlich Länder, in denen die Blutgruppe 0 seltener ist als hierzulande, mehr Probleme mit dem neuen Virus, etwa in Tschechien oder der Türkei. Mal haben Länder, in denen die Blutgruppe 0 häufiger auftritt, trotzdem mehr Covid-Tote als Deutschland.

Vermutlich ist die Dichte der Intensivbetten und vor allem, welche Altersgruppen sich anstecken, viel entscheidender – diese Faktoren, die auch davon abhängen, wie diszipliniert sich die Bevölkerung verhält, überlagern die Blutgruppen-Effekte. So zeigt eine umfassende Auswertung der University of California in Santa Cruz, dass die schweren Verläufe mit Todesfall ab einem Alter von 75 Jahren rasant zulegen, von 0,5 auf über 11 Prozent. Männer trifft es dabei in der Regel härter als Frauen.

Mit Medikamenten zu behandeln, ist die neue Lungenkrankheit Covid-19 nach wie vor nicht. Zumindest darüber hat man sich ein wenig mehr Gewissheit verschafft. Eine der größten Studien mit 11.000 Patienten in 400 Krankenhäusern kommt im Fachblatt „New England Journal of Medicine“ zu dem ernüchternden Schluss: Von den vier überprüften Therapien konnte nicht eine überzeugen.

Weite keine Arznei gegen Covid

Unter den erforschten Substanzen waren Kandidaten, auf die die Medizin große Hoffnungen setzte und mit denen auch der infizierte US-Präsident Donald Trump behandelt wurde: Remdesivir etwa, entwickelt gegen den Ebola-Erreger; der Wirkstoff greift spezielle Enzyme bei RNA-Viren an. Wie sich herausstellte, erholten sich die über 1000 Covid-Patienten, die mit Remdesivir behandelt wurden, zwar etwas schneller als diejenigen, die das Medikament nicht erhielten. Aber es gab in beiden Gruppen fast gleich viele Tote.

Auch die Verabreichung von beta-Interferonen, die eigentlich der Körper bildet, um eine Infektion abzuwehren, brachte nichts – für die Forscher um Eric Topol, den Direktor des Scripps Research Translational Institute, das „enttäuschendste Ergebnis“.

Das Malariamittel Hydroxychloroquin und die Enzymhemmer-Wirkstoff-Kombination Ritonavir/Lopinavir gegen HIV fielen komplett durch. Zudem hat Hydroxychloroquin massive Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand. Das Ebola-Medikament Remdesivir steht in Verdacht, die Nieren zu schädigen.

Das Virus greift im Kopf nicht direkt an

Wenigstens in einer Sache scheint es eine Art Aufatmen zu geben: Das Coronavirus greift die Nervenzellen im Kopf nicht an, wovor der Mediziner Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin, mehrfach eindringlich gewarnt hatte. „Wir konnten zeigen, dass die neurologischen Symptome vermutlich eine indirekte Folge der Infektion sind“, sagt Studienleiter Markus Glatzel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Seine Autopsie von 43 Covid-Opfern bestätigte zwar, dass Sars-CoV-2 den Kopf erreicht. Rund die Hälfte der Untersuchten hatten Erregereiweiße im Hirnstamm und in Nerven, die aus dem Hirnstamm kommen, wie Glatzel und sein Team im Fachblatt „The Lancet Neurology“ schreiben.

Aber, so die Forscher: Die Virusmengen seien sehr gering gewesen. In den Gehirnen mit den meisten Erregern hätten sich nicht mehr Veränderungen gefunden als in den Gehirnen, in denen überhaupt kein Sars-CoV-2 saß. Eine Immunreaktion sei dagegen schon nachzuweisen gewesen.

Die Experten schließen daraus, dass es Entzündungszellen sind, die dem Kopf zusetzen und zu Ausfallerscheinungen führen wie Bewusstseins- und Geschmacksstörungen, Fieber und Kopfschmerzen bis hin zu schweren Schlaganfällen. Der Erreger scheint sich in einzelnen Zellen und Nerven sehr stark zu vermehren, was die Symptome erklären könnte.

Wirklich beruhigend hört sich das nicht an. Aber zumindest wissen wir jetzt, was es wahrscheinlich nicht ist – und in der Wissenschaft bedeutet das einen großen Schritt nach vorn.