Tiefe, Volumen und Druck – das sind entscheidende Werte, wann es wieder so weit ist und ein Supervulkan ausbricht. Statistisch gesehen alle 17 000 Jahre.

Lange hatte sich der Berg aufgebläht, jetzt bricht er los, zittert, brüllt, speit Lava und glühende Felsbomben. Die Wolke schiebt sich wie ein Atompilz in die Stratosphäre. Es regnet Asche, landet auf Bäumen und Dächern, die teils unter der Last zusammenbrechen. Direkt am Berg brodelt die Wolke, immer wieder stürzt sie in sich zusammen und ein heißes Gemisch aus Asche, Lava und Gas jagt die Flanken herab, schießt kilometerweit in die Landschaft.

Viele Wochen wütet der Berg. Trüb ist die Luft, der halbe Kontinent ist grau, die Ernte vernichtet, das Leben erstickt. Es ist kalt geworden, weltweit droht die Temperatur über Jahre um mehrere Grad zu fallen. Ökosysteme brechen zusammen, Tier und Mensch hungern, um die knappen Ressourcen wird erbittert gekämpft.

So in etwa könnte es aussehen, wenn ein Supervulkan ausbricht. Eine solche Eruption unterscheidet sich deutlich von einem gewöhnlichen Ausbruch. Die sind an der Tagesordnung, irgendwo auf der Welt rumpelt es immer. Da die aktiven Vulkane meist fern von größeren Siedlungen sind oder gut überwacht werden, kommt die Menschheit einigermaßen klar damit.

1815: Das Jahr ohne Sommer

Ein Supervulkan aber, das sind meist mehrere Vulkane, die ein zusammenhängendes System bilden. Ganz klar definiert sind diese Gebilde nicht: Bei einem Ausbruch müssten mindestens 1000 Kubikkilometer Material ausgeworfen werden, sagen manche Forscher, andere machen es an über 450 Kubikkilometern Magma fest. Außerdem gibt es den Vulkanexplosivitätsindex, der bis Stufe 8 reicht: Supervulkane fangen am Ende von Stufe 7 an.

Im Schnitt ereignet sich eine Supereruption laut einer Studie der Universität Bristol alle 17.000 Jahre. Gelegentlich wird der Ausbruch des Tambora von 1815 im heutigen Indonesien dazugezählt – er brachte Europa ein „Jahr ohne Sommer“ mit Hungersnot. Doch die Tambora-Eruption war zu schwach für einen Supervulkan.

Die harten Kriterien erfüllten zuletzt der Taupo in Neuseeland vor 26.500 Jahren und der Toba in Indonesien vor 74.000 Jahren. Damals wäre die Menschheit beinahe ausgelöscht worden, glauben manche Wissenschaftler, wobei diese Behauptung zunehmend angezweifelt wird.

Magmablasen in der Kruste

Supervulkane gibt es weltweit. Sie finden sich rings um den Pazifik an den Grenzen der Kontinentalplatten, etwa in Indonesien, Japan und Nordamerika mit dem berühmten Yellowstone-Supervulkan, der schon öfter katastrophale Ausbrüche hatte. Auch in Südamerika wurden etliche Vulkansysteme entdeckt, die das Potenzial zu einer Supereruption haben, erzählt Thomas Walter vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.

„Mithilfe von Radarsatelliten können inzwischen selbst kleine Hebungen von weniger als einem Millimeter pro Jahr erfasst werden“, sagt Walter. Anhand solcher Daten erkennen die Forscher nicht nur, wo Magma aus größerer Tiefe in die obere Kruste einströmt, sie können auch die Tiefe der Magmakammer, ihr Volumen und den Druck abschätzen. Groß muss das Reservoir in jedem Fall sein, um genug Material zu sammeln, das bei einem Ausbruch ausgeworfen wird.

Das Lazufre-Gebiet zum Beispiel, das Walter seit Jahren untersucht, besteht aus rund 40 einzelnen Vulkanen auf gut 2000 Quadratkilometern und hat in etwa die Fläche des Saarlands. Derzeit hebt es sich, einige Vulkane gasen aus – offenbar strömt neues Magma ein. Die besseren Messmethoden hätten das Bild verändert, betont Walter. „Solche großen Ansammlungen von Magma in der Kruste scheint es häufiger zu geben, als man noch vor Jahren dachte.“

Im Dschungel übersieht man Vulkane leicht

Was jedoch nicht bedeuten muss, dass es immer zu Ausbrüchen kommt, auch ein Erstarren in der Tiefe ist denkbar. „Das ist derzeit ein wichtiges Forschungsthema“, bekräftigt der Vulkanologe. Genauso wie die Frage, wo überall es Supervulkane gibt. Walter: „Das Hochland von Südamerika ist karg, das sind ideale Bedingungen für Vulkanforscher, doch in den Tropen mit üppiger Vegetation ist die Geländearbeit viel schwieriger.“ Gut möglich, dass einige bisher übersehen wurden.

Eine weitere ungeklärte Frage ist: Was führt zum Ausbruch? „Normale Vulkane eruptieren meist, wenn zusätzliches Material aus großer Tiefe in die Magmakammer gelangt, die mit sechs und zehn Kilometern Tiefe recht nahe an der Oberfläche liegt“, rechnet Olivier Bachmann von der ETH Zürich vor. Das frische Magma bringe zusätzlich Masse und Wärme, wodurch Gase – größtenteils Wasserdampf – frei werden und Blasen bilden. Dadurch steigt der Druck, bis das überliegende Gestein aufreißt und der Vulkan ausbricht.

„Bei Supervulkanen befindet sich die Magmakammer in einer über Jahrtausende erwärmten Kruste, die etwas dehnbarer ist und mehr Magma aufnehmen kann“, ergänzt der Forscher. „Die Kammer ist so groß, dass kleine Mengen frischen Magmas kaum etwas ausrichten.“ Damit der Supervulkan ausbricht, müsse der Nachschub aus der Tiefe größer sein, was zumindest zeitweise der Fall sei, so Bachmann. Dann brächten das Magma, die Hitze und die Gasblasen den Vulkan in eine kritische Phase.

Es gibt vielleicht Ausbruchszyklen

„Tatsächlich scheinen Supervulkane einem Zyklus zu folgen“, meint der Wissenschaftler. Von den Phlegräischen Feldern, einem Supervulkansystem bei Neapel, sind mindestens zwei große Ausbrüche bekannt, vom Yellowstone sind es sogar drei.

Die Aktivitätsphasen lassen sich an den ausgeworfenen Gesteinen ablesen. Denn die chemische Zusammensetzung von Mineralen hängt von den Bedingungen ab, unter denen sie zusammenbacken. Wenn Forscher die Gesteine aus unterschiedlichen Epochen vergleichen, können sie die Bedingungen rekonstruieren, die im Untergrund herrschten.

Das haben Bachmann und Kollegen für 23 Vulkanausbrüche auf den Phlegräischen Feldern getan. Insbesondere Gesteinsmaterial vom Monte Nuovo, der zuletzt 1538 spuckte, glich in seiner Zusammensetzung den Mineralen, die vor großen Ausbrüchen ausgeworfen werden. Das Team schließt daraus, dass eine neue Aktivitätsphase beginnt, die womöglich in eine Supereruption mündet.

Asche auf 3000 Kilometern

„Wann das geschieht, können wir nicht sagen“, räumt Olivier Bachmann ein. „Sehr wahrscheinlich wird es nicht innerhalb der nächsten Jahrhunderte sein.“ Das Gebiet weiterhin genau zu überwachen sei dennoch wichtig, denn auch Eruptionen unterhalb der Maximal-Kategorie können schlimme Folgen haben.

Auch bei einem Superausbruch ist zunächst einmal schwer abzuschätzen, ob es eine gewöhnliche Eruption ist, die bald wieder aufhört, oder ob nicht. Dazu müssen Vulkanologen beispielsweise wissen, wie viel förderfähiges Material überhaupt in der Magmakammer steckt. Mit der bisherigen Technik, die seismische Wellen analysiert, ist das laut Bachmann sehr teuer, nur für einzelne Vulkane machbar und liefert ein grobes Ergebnis.

Jeder Ernstfall hat jedenfalls weitreichende Auswirkungen, wie die Erdgeschichte zeigt. Nach dem Ausbruch des Toba vor 74.000 Jahren wurde der Boden bis in 3000 Kilometer Entfernung mit Asche bedeckt, in der Nähe des Vulkans auf Sumatra mehr als zehn Meter hoch. Die Temperatur sank wegen der Gase und des Auswurfs weltweit um drei bis fünf Grad, und das für mehrere Jahre.

Das Ende der Menschheit?

Forscher spekulieren, dass deshalb viele Menschen umkamen und nur 10.000 überlebten, vor allem in Afrika – und die sich von dort aus erneut aufmachten, andere Kontinente zu besiedeln. Doch das stimmt wohl nicht.

Ein Team um Chris Clarkson von der University of Queensland in St. Lucia hat an der Fundstelle Dhaba im indischen Son-Tal Steinwerkzeuge untersucht, die um die Zeit des Toba-Ausbruchs hergestellt wurden. Die Forscher fanden keinen Hinweis auf einen Zusammenbruch der damaligen Zivilisation.

Im Gegenteil: Hatten die Menschen in Dhaba zunächst grob bearbeitete Feuersteine, stellten sie später immer kleinere und raffiniertere Werkzeuge von nur wenigen Zentimetern Länge her, berichtete das Team vor einiger Zeit im Fachblatt „Nature Communications“. Nach Ansicht der Fachleute weisen die archäologische Belege darauf hin, dass die Bevölkerungsgruppen in der Region eines der gewaltigsten vulkanischen Ereignisse der Menschheitsgeschichte sehr wohl überlebt und bewältigt haben.

Den Druck rauslassen

Wie kämen wir mit so einem Ereignis zurecht? Das hängt nicht zuletzt davon ab, wo sich eine Supereruption ereignet und wie lange sie dauert. Modellrechnungen für den Yellowstone-Supervulkan zum Beispiel zeigen, dass Asche in großen Teilen Nordamerikas niedergehen wird. Was das für den Flugverkehr bedeutet, hat der Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 gezeigt, als nach einer recht kleinen Eruption weiträumig der Luftraum gesperrt wurde.

„In jedem Fall würde ein solcher Supervulkan-Ausbruch das Verkehrswesen und die Wirtschaft über viele Länder hinweg massiv treffen, ebenso die tägliche Versorgung der Bevölkerung“, prophezeit der Vulkanologe Thomas Walter. „Solche dramatischen Ausbrüche sind aber sehr unwahrscheinlich und kein Grund, sich zu ängstigen.“ Auch Asteroideneinschläge hätten schlimme Folgen, seien jedoch extrem selten.

Was nicht heißt, dass das Risiko gleich null ist. „Niemand kann ausschließen, dass ein Supervulkan nicht auch schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte ausbricht“, warnt der ETH-Forscher Olivier Bachmann. Doch langfristig könnte es möglich sein, etwas dagegen zu tun. „Wenn es gelingt, den Druck in der Magmakammer rechtzeitig zu mindern, wäre ein Ausbruch wohl weniger intensiv.“ Die Bohrtechnik habe große Fortschritte gemacht und könne immer besser mit hohen Temperaturen umgehen.

Allerdings steckt der Teufel wie immer im Detail.