In der Corona-Krise sind die Mülltonnen häufig schon weit vor dem Abholtermin überfüllt. Wie man dann seinen Abfall loswird – und wie man an eine größere Tonne kommt.

Zu Hause essen statt im Restaurant. Onlineshopping statt Einkaufsbummel in der Stadt. Die Corona-Krise hat unser Konsumverhalten verändert – und dadurch auch zu einem höheren Müllaufkommen geführt. Die eingesammelte Menge an Plastik, anderen Leichtverpackungen und Glas stieg 2020 um jeweils rund sechs Prozent, zeigt eine Umfrage des Bundesverbandes der Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft unter seinen Mitgliedsfirmen.

„In Corona-Zeiten ist es kaum möglich, auf Abfallvermeidung zu achten“, beklagt Entsorger-Präsident Peter Kurth. Immer wieder sind deshalb die Mülltonnen lange vor dem Abholtermin voll – gerade in Mietshäusern mit mehreren Parteien. Doch wohin dann mit dem Abfall? Welche Rechte und Pflichten Mieter bei der Müllentsorgung haben und was sie bei überfüllten Tonnen tun können.

Immer trennen

Grundsätzlich sind alle Haushalte dazu verpflichtet, ihren Abfall zu trennen und entsprechend zu entsorgen – das ist hierzulande im Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt. „Die Regelungen zur Mülltrennung legt jede Gemeinde in ihrer Abfallsatzung fest, etwa, in welche Tonnen Mieter welchen Abfall werfen müssen“, erklärt Michaela Rassat, Juristin der Ergo Rechtsschutz Leistungs-GmbH. Die Entsorgungskosten trägt zunächst der Hauseigentümer, bei Mietwohnungen werden die Kosten über die Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben. Für die Bereitstellung der entsprechenden Tonnen ist ebenfalls der Hauseigentümer verantwortlich.

Nicht vollstopfen

Wenn die Tonne schon bis zum Rand gefüllt ist, sollten Mieter „nicht versuchen, ihre Säcke noch irgendwie hineinzustopfen“, rät Rassat. „Denn wenn der Deckel nicht mehr richtig schließt oder der Müll durch Pressen zu stark verdichtet worden ist, darf das Entsorgungsunternehmen die Tonnen stehen lassen.“

Den Müll einfach in einem haushaltsüblichen Beutel neben die Tonnen zu stellen, ist nicht ratsam, denn dann wird er ebenfalls nicht mitgenommen.

Einen Ausweg bieten Restmüllsäcke, die man bei der jeweiligen Gemeinde oder dem Entsorgungsunternehmen direkt kaufen kann – hier ist die Entsorgungsgebühr dann im Kaufpreis enthalten. Gelbe Säcke gibt es ohnehin meist unbegrenzt und kostenfrei. Und Papiermüll muss man notfalls selbst zu einer Recyclingstation fahren, wenn der Platz in der Mülltonne nicht ausreicht.

Größer ist teurer

Wer eine größere Restmülltonne braucht, kann sie beim zuständigen Entsorgungsunternehmen beantragen. Dafür wird dann allerdings eine höhere Müllgebühr erhoben. Papiertonnen haben meist ein Standardmaß; wo es Gelbe Tonnen statt Gelber Säcke gibt, gilt das ebenfalls. Gelbe Säcke wiederum dürfen unbegrenzt vor die Tür gestellt werden. Bei Mietwohnungen gilt, dass der Vermieter für die Bereitstellung der Tonnen zuständig ist, also dann auch die größeren Restmülltonnen beim Entsorger beantragen muss.

Müllberg mindert Miete

Wenn die Mülltonne regelmäßig überquillt, sollten Mieter ihren Vermieter darauf ansprechen. „Er muss dafür sorgen, dass den Mietern ausreichend Mülltonnen zur Entsorgung zur Verfügung stehen“, erläutert Rassat. Stellt er zusätzliche oder größere Tonnen auf, steigen allerdings die Entsorgungskosten und damit auch die Nebenkosten der Mieter. Ignoriert der Vermieter die Problematik, rät Rassat dazu, eine schriftliche Mängelanzeige an den Vermieter zu schicken – inklusive einer Frist zur Beseitigung. Macht der Vermieter auch dann nichts und lässt er die Frist verstreichen, dürfen Mieter unter Umständen die Miete mindern.

Sparen und verwerten

Grundsätzlich kann jeder einen Beitrag dazu leisten, dass die Tonnen nicht regelmäßig überquellen. Dazu gehört, das Volumen des Mülls möglichst gering zu halten. So sollten Kartons zerrissen oder zusammengefaltet werden, bevor sie in den Papiermüll wandern, Milchkartons lassen sich ebenfalls gut zusammenfalten und Joghurtbecher brauchen weniger Platz, wenn man sie einfach ineinanderstapelt – sofern es sich um dieselbe Kunststoffsorte handelt

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten zur Müllvermeidung: Wer beim Einkaufen loses Obst und Gemüse kauft und auch sonst versucht, Verpackungen so weit wie möglich zu vermeiden, verhindert nicht nur Müllberge, sondern schont auch noch die Umwelt. Der Hinweis „Bitte keine Werbung“ am Briefkasten verringert den anfallenden Papiermüll.

Und ein Komposthaufen im Garten sorgt nicht nur für gute, nährstoffreiche Erde, sondern auch für weniger Biomüll in der Tonne.

Übrigens: Corona-Masken und Einmalhandschuhe gehören in den Restmüll. Sie machen den Entsorgern sonst das Recycling schwer.