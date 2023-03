Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In jenem Sommer, als ich mein Abitur hinter mir und den Ernst des Lebens noch vor mir hatte, fuhren mein Schulfreund Peter und ich im VW-Käfer zum Campen an die Côte d’Azur. Wir landeten an