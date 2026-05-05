Die Insekten reagieren sensibel auf Klimawandel und Landschaftsnutzung – und zeigen, wie bedroht ihre Lebensräume sind.

Sie heißen Warzenbeißer, Maulwurfsgrille oder Blauflügelige Ödlandschrecke. Mal sind es leise Zirper mit massigem Körper, mal graben sie sich mit Schaufeln durchs Erdreich: Heuschrecken sind vor allem in Gefahr, weil Lebensräume verschwinden. In der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie (DGfO) widmen sich Expertinnen und Experten vor allem Heuschrecken. Sie beschäftigen sich unter anderem mit dem Verschwinden lokaler Arten und Möglichkeiten zur Wiederansiedlung.

Wie viele Heuschrecken gibt es?

In Europa leben derzeit laut DGfO mehr als 1000 Heuschreckenarten und 49 Fangschreckenarten. In Deutschland kämen rund 80 Heuschreckenarten und eine Fangschreckenart vor, berichten die Experten.

Wie gefährdet sind Heuschrecken?

Etwa ein Drittel dieser Arten gilt nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz (BfN) als bestandsgefährdet. Manche Arten kämen nur in sehr begrenzten Gebieten wie Truppenübungsplätzen vor, erklärt Martin Husemann, Direktor des Naturkundemuseums Karlsruhe. Die Europäische Gottesanbeterin ist in der Roten Liste als „ungefährdet“ eingestuft. Sie war laut BfN zunächst nur in Süddeutschland zu finden. Das Insekt breite sich jedoch seit 20 Jahren in Deutschland auch aufgrund des Klimawandels immer weiter aus

Was zeichnet die Tiere aus?

Die meisten Heuschrecken besitzen laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) Flügel, bei einigen sind diese jedoch zurückgebildet. „Wer schon einmal versucht hat, Heuschrecken zu ärgern, hat sicher auch schon Bekanntschaft mit deren kräftigem Gebiss gemacht“, schreiben die Fachleute. Die kauend-beißenden Mundwerkzeuge seien ebenso charakteristisch wie ihre arttypischen Geräusche: „Dazu reiben die Langfühlerschrecken ihre Flügel aneinander, während die Kurzfühlerschrecken die Beine an den Flügeln entlangbewegen.“ Allerdings beißen die Tiere Menschen üblicherweise nicht, wie Husemann sagt. Der Warzenbeißer habe seinen Namen aufgrund des Volksglaubens, sein Biss und die Absonderungen heilten Warzen, berichtet der Experte. Kurzfühlerschrecken seien zudem eher Vegetarier, fügt er an. Langfühlerschrecken fressen auch andere Insekten.

Was sind die Hauptprobleme?

„Gefährdungsursache Nummer eins ist der Mensch“, heißt es beim BfN. Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts seien wertvolle Insektenlebensräume wie Magergrünland, Halbtrockenrasen und Heiden großflächig etwa der Aufforstung, dem Gewässerbau oder anderen Baumaßnahmen zum Opfer gefallen. In Naturschutzgebieten sieht die Bestandssituation demzufolge etwas besser aus. Aber auch dort seien in den vergangenen Jahren einige Populationen erloschen, sagen die Experten.

Warum sind Heuschrecken wichtig?

Sie wandeln harte Gräser in für andere Organismen leichter abbaubare Produkte um. Damit tragen sie laut LUBW wesentlich zur Bodenfruchtbarkeit bei. Die Heuschrecken selbst wiederum dienten etwa vielen Tieren als Nahrung. „Für Vögel und Spinnen sind sie eine Proteinquelle“, sagt Husemann.

Zudem sind sie ein wichtiger Indikator: Heuschrecken reagieren sehr empfindlich auf Änderungen der Bewirtschaftung von Landschaften und des Klimas. Kommen sie in einer Gegend vor, lässt das laut Husemann Rückschlüsse auf den Lebensraum zu, weil die Arten bestimmte Voraussetzungen brauchen. „Da sie mehrheitlich ihren gesamten Lebenszyklus im selben Lebensraum verbringen, können sie gut als Biotopindikator verwendet werden“, erläutert die LUBW.

Wie wirkt sich der Klimawandel aus?

Manche – wärmeliebende – Arten profitieren davon. So breitet sich dem BfN zufolge beispielsweise die Europäische Gottesanbeterin in Deutschland weiter aus. Husemann nennt die Lauchschrecke als weiteres Beispiel. „Die Vierpunktige Sichelschrecke, die früher super selten war, kommt inzwischen in jedem Busch vor“, sagt Husemann.

Drohen auch invasive Arten, die Schäden anrichten?

Nach Husemanns Einschätzung ist das aktuell kein Thema. Zwar könnten etwa Wanderheuschrecken häufiger werden. Diese hätten vielleicht auch mal das Potenzial, Schädlinge zu werden. Bisher werden diese Tiere aber vor allem in Terrarien und als Futter gehalten und büxen aus, wie der Fachmann erklärt.

„Sie pflanzen sich hier aber bisher nicht fort“, so der Museumsdirektor. Andere Arten könnten punktuell zum Problem werden. Kommt zum Beispiel die Maulwurfsgrille in einem Garten vor, frisst sie Möhren.