Der schädliche Ozongehalt in der Luft steigt in Deutschland im Sommer inzwischen weniger stark an als früher. Das zeigt eine Studie des Institute for Advanced Sustainability Studies. Verglichen wurden die Jahre 1999 bis 2008 mit dem Zeitraum 2009 bis 2018. Der Hauptgrund sei, dass die Abgaswerte gesunken seien, so die Forscher. Besonders gut sei der Südwesten: Während im pfälzischen Wörth der Stickoxidausstoß in den 2010er Jahren um 35 Prozent niedriger lag als zuvor, sank er in Berlin in dieser Zeit nur um 7,5 Prozent.