Fleisch gilt als Klimakiller, dafür steigt die Präsenz von Fleischersatzprodukten in den Supermarktregalen unaufhörlich – ob Tofu-Speck, Soja-Hack oder Fleischwurst aus Erbsenprotein. Dass die Deutschen ein fleischfreies Volk werden, danach sieht es aber nicht aus. Dennoch sind manche auf dem Weg der Besserung. Unbewusst.

Einer repräsentativen Umfrage zufolge, durchgeführt zum Start der diesjährigen Grünen Woche in Berlin, der international wichtigsten Messe für die Ernährungswirtschaft, steigt bei den Verbrauchern das Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Nachhaltigkeit. 42 Prozent der Befragten gaben an, im Zuge der Klima-Debatte „deutlich“ oder „etwas“ weniger Fleisch zu essen. Jeder Fünfte äußerte den Wunsch, künftig weniger Fleisch essen zu wollen. Zwölf Prozent der Befragten essen schon länger oder aus anderen Gründen weniger oder gar kein Fleisch.

Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke. Anders als man angesichts der Umfrage-Ergebnisse erwarten sollte, geht der Fleischkonsum in Deutschland nicht zurück, sondern stagniert seit Jahren auf hohem Niveau. Etwa 60 Kilo pro Jahr verzehrt jeder Deutsche. Am beliebtesten ist Schwein, gefolgt von Huhn und Rind. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld. In Ländern wie Australien oder den USA wird weit mehr Fleisch konsumiert, in China ein Drittel weniger, in Indien nur ein Bruchteil davon. Doch die steigende Wirtschaftskraft Chinas und Indiens, der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, wird auch den Hunger nach Fleisch weiter anheizen. Denn Fleischkonsum ist – so wie einst im Nachkriegsdeutschland – auch dort Symbol steigenden Wohlstands.

Für Sojabohnen wird viel Fläche benötigt

Doch ein Ernährungssystem, das derart auf Fleischerzeugung gepolt ist, schädigt Klima und Umwelt. Die Produktion von einem Kilo Schweinefleisch belaste das Klima mit 3,2 Kilo CO 2 , heißt es in einem Arbeitspapier des Öko-Instituts. Bei einem Kilo Hühnerfleisch sind es 3,5 Kilo CO 2 , bei Rind sogar 13,3 Kilo. Bei der Erzeugung von einem Kilo Gemüse werden dagegen lediglich 150 Gramm des Klimagases freigesetzt. Die Welternährungsorganisation FAO beziffert den Anteil der Nutztierhaltung am weltweiten Klimagas-Ausstoß auf rund 16 Prozent.

Hinzu kommt, dass der weltweite Fleischhunger die Zerstörung artenreicher Savannen und tropischer Regenwälder anheizt. Denn für den Anbau von Sojabohnen, dem bevorzugten Eiweiß-Futtermittel für Nutztiere, wird viel Fläche benötigt. Neben den USA sind Brasilien, Argentinien und Paraguay die Haupt-Anbauländer. Aus Südamerika stammt laut Umweltstiftung WWF über 80 Prozent des nach Deutschland importierten Sojas.

Schweine und Rinder schlechte Futterverwerter

Die Soja-Importe sind nötig, weil die auf deutschem Boden angebaute Futtermenge, die immerhin über die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche in Beschlag nimmt, bei Weitem nicht ausreicht, den hiesigen Nutztier-Bestand zu ernähren. Schweine, Hühner und Rinder sind nämlich schlechte Futterverwerter: Pro Kilo Gewichtszunahme muss ein Huhn zwei Kilo, ein Schwein 2,8 Kilo und ein Rind 5,8 Kilo Futter fressen. Ein Drittel des weltweit geernteten Getreides und 80 Prozent der Soja-Ernte landen deshalb in den Mägen von Nutztieren. Das macht Schweine, Hühner und Rinder zu Nahrungskonkurrenten des Menschen.

Diese Konkurrenz wurde insbesondere dem Rind nicht in die Wiege gelegt. Im Gegenteil: Rinder, Schafe und Ziegen können etwas, was dem Menschen unmöglich ist. Unterstützt von Mikroorganismen im Pansen verdauen sie Zellulose. Die Fähigkeit, Gras von Wiesen und Weiden, das auf direktem Wege nichts zur menschlichen Ernährung beiträgt, zu Milch und Fleisch zu veredeln, macht Wiederkäuer eigentlich sogar zu idealen Nahrungspartnern des Menschen. Doch statt frei auf der Weide zu grasen, stehen Mastrinder heute meist eingepfercht auf Betonböden mit darin eingelassenen Spalten zur Abfuhr von Kot und Urin. Für schnelle Gewichtszunahme wird in großen Mengen industriell hergestelltes Kraftfutter aus Soja und Getreide zugefüttert.

Weidelandschaften werden extensiv genutzt

Zwei Drittel aller Flächen, die der Landwirtschaft weltweit zur Verfügung stehen, sind Weideland. Ackerfrüchte lassen sich darauf in der Regel nicht anbauen, dafür sind die Böden zu karg oder das Klima zu rau. Deshalb hat sich in der Steinzeit neben dem Ackerbau die Viehwirtschaft entwickelt, die auch diese Ressource für die menschliche Ernährung erschließt.

„Die mongolische Steppe oder die Almwiesen der Alpen eignen sich nicht für den Kartoffel-Anbau“, erläutert Jenny Teufel. Doch viele Bauern hätten die Weidehaltung aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. „Zum Erhalt von Kulturlandschaften wie der Lüneburger Heide oder der Allgäuer Almen sind Weidetiere aber unverzichtbar“, sagt die Wissenschaftlerin. „Extensiv genutzte Weidelandschaften sind mittlerweile stark bedrohte Ökosysteme.“ Die Intensiv-Viehwirtschaft in Deutschland ist schon lange von Landschaftstypen oder Flächenbeschränkungen entkoppelt. Nur in der ökologischen Landwirtschaft gilt das Prinzip der Flächenbindung: Biobauern halten nur so viele Tiere, wie sie mit Futter-Anbau auf eigenen Flächen ernähren können. Dieses Prinzip, angewandt auf die gesamte deutsche Viehwirtschaft, könnte die hiesigen Tierbestände gesundschrumpfen, sagt Teufel. „Aber was macht der Verbraucher, wenn deshalb die Preise für in Deutschland erzeugtes Fleisch anziehen?“, fragt sie. „Er greift vermutlich zu Importware.“

Schwarzer Peter liegt bei Verbrauchern

Damit liegt der Schwarze Peter wieder bei den Verbrauchern. Doch die sind sich in der Frage, welche Ernährung die „richtige“ ist, uneins wie nie. Da stehen Dauergriller gegen Veganer, Bio-Fans gegen Sparfüchse. Die Wiener Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler hat hingegen einen Trend ausgemacht, dem bereits viele unbewusst folgen – und der unideologisch daherkommt: der Teilzeit-Vegetarismus. Dessen Vertreter werden Flexitarier genannt. „Sie essen zwar Fleisch, aber nicht mehr täglich“, sagt Rützler. „Ihren Appetit auf Fleisch verknüpfen sie mit dem Anspruch auf Tierwohl, Gesundheit und Produktqualität.“

Sind Flexitarier die Standard-Konsumenten von morgen? Veganer seien es jedenfalls nicht, sagt Rützler. „Vegan ist die radikale Position in einer gesellschaftlichen Debatte, die bitter nötig war, ist aber letztlich nicht mehrheitsfähig.“ Im westlichen Kulturkreis sei Fleisch immer etwas Edles gewesen. „Erst mit der Industrialisierung der Landwirtschaft wurde es zur Alltagsspeise.“ Nun sei der Fleischhunger gesättigt. Insbesondere in jungen, urbanen Kreisen werde weniger Fleischkonsum nicht mit Verzicht gleichgesetzt. So wäre es eine Generationen-Frage, bis sich Teilzeitvegetarismus nach dem Motto „seltener Fleisch, dafür in Premium-Qualität“ durchsetzt. Zugleich wäre es die Rückbesinnung auf ein altbewährtes Prinzip – dem des Sonntagsbratens.