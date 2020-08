Bisher haben auch Virologen keinen vollständigen Überblick darüber, welche Arten empfänglich für Sars-CoV-2 sind. Klar ist aber, dass der Erreger eine ganze Reihe von unterschiedlichen Säugetieren infizieren und innerhalb dieser Arten auch übertragen werden kann.

Hauskatzen zum Beispiel sind in einzelnen Fällen positiv auf das Virus getestet worden. Sie zeigten milde Atemwegs-, einige auch Verdauungsprobleme. Zudem haben sich fünf Tiger und drei Löwen im Bronx Zoo in New York infiziert, die von einem Covid-19-positiven Pfleger betreut wurden.

Auch Marder wie Frettchen und Amerikanische Nerze sind gefährdet. So gab es Ausbrüche in mehreren Pelztierfarmen in den Niederlanden, die vermutlich auf infizierte Pfleger zurückgingen. Hunde, Nilflughunde, Spitzhörnchen und Weißbüschelaffen scheinen dagegen zwar empfänglich für das Virus zu sein. Anders als Katzen und Marder können sie es aber anscheinend nicht effektiv unter ihren Artgenossen verbreiten. (vrg)