Ungefähr drei Generationen lang, 86 Jahre, um genau zu sein, suchte man ihn in den Alpen vergeblich. Umso größer die Freude als Schmetterlingsforschende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den fein gezeichneten, aber in gedeckten Naturtönen unauffällig gefärbten Wehrlis Gletscherspanner im Südtiroler Nationalpark Stilfserjoch wieder entdeckten.

Der Wehrlis Gletscherspanner ist die einzige Schmetterlingsart der Alpen, die ausschließlich über der Schneegrenze lebt und dort ihre gesamte Entwicklung vollzieht. Mit der Klimaerwärmung und dem Rückgang von mehr als der Hälfte der Alpengletscher seit 1850 bestand die Befürchtung, dass diese Tierart in Südtirol bereits verschwunden sein könnte. Der Fund einer internationalen Forschungsgruppe konnte diese Vermutung jetzt allerdings widerlegen.

Der aktuell in der Ortler-Cevedale-Gruppe gefundene Lebensraum liegt an einem Grat über einem Schneefeld. Das Gebiet ist dadurch charakterisiert, dass sich dort der Permafrostboden in Spalten öffnet und viele kleine, kalte „Höhlen“ vorhanden sind. Die starke Beschränkung des Falters auf diese Lokalität am untersuchten Berghang hängt möglicherweise damit zusammen, dass der Fundort für diese Art mit 3250 Metern relativ niedrig liegt. Um Zermatt in der Schweiz, dem zweiten Gebiet weltweit, in dem die Art zu finden ist, liegen die Vorkommen in größerer Höhe.

Seit 1935 nicht mehr nachgewiesen

Im Ortlergebiet wurde der tagaktive Schmetterling bisher nur vom österreichischen Forscher Rudolf Kitschelt in den Jahren 1914 und 1935 gefunden. Kitschelt war ein hervorragender Bergsteiger und erkundete jahrelang die Schmetterlingsfauna Südtirols. Seine Ergebnisse fasste er schließlich in einem Buch zusammen.

Seine Funde der bis damals nur aus der Schweiz bekannten extremen Hochgebirgsart Psodos wehrlii in Südtirol zählten damals zu seinen bedeutendsten Entdeckungen. Alle späteren Nachsuchen blieben jedoch erfolglos.

Durch organisatorische Unterstützung durch das Tiroler Landesmuseum und die Genehmigung für die Forschungen im Nationalpark durch die zuständigen Stellen des Nationalparks Stilfserjoch begann eine internationale Gruppe von Fachleuten der Schmetterlingskunde um Robert Trusch vom Naturkundemuseum Karlsruhe im Juli 2021 erneut mit der Suche. Zunächst mussten viele hundert ähnliche, kleine schwarzer Falter aus der Luft gekeschert und bestimmt werden. Wehrlis Gletscherspanner sind viel seltener als alle gleichzeitig fliegenden Falterarten. Doch am dritten Tag glückte das Vorhaben schließlich mit Unterstützung der Bergwacht Sulden nach mehreren Aufstiegen.

Nahrungspflanzen der Raupen noch unbekannt

Noch ist für das Ortlergebiet nicht bekannt, welche Nahrungspflanzen hier von den Raupen genutzt werden und wie lange die Entwicklung unter den Bedingungen dort vom Ei bis zum Falter in der Natur dauert. Ob der Wehrlis Gletscherspanner überhaupt jedes Jahr im Untersuchungsgebiet gefunden werden kann, ist ebenso unklar. Dies wird Gegenstand weiterer Forschungen sein. rhp