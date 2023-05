Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum treffen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf unsere noch karge Landschaft, da tauchen schon die ersten Falter auf. Zu den frühesten gehört der Admiral: Mit samtig dunklen Flügeln, die weiß gefleckt und rot gebändert sind, gilt er als einer der schönsten Schmetterlinge. ER ist ein leuchtendes Beispiel für einen evolutionären Anpassungsprozess, intensiviert durch den Klimawandel. Zwei Faktoren helfen ihm dabei.

Ihre zarten Körper erwärmen die Tiere an freien, lichten Stellen, wo sie mit ausgebreiteten Flügeln in der Sonne sitzen. Dies ist so früh im Jahr erst seit