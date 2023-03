Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die bedrohten Wechselkröten brauchen Brachflächen und Kleingewässer – Fachgesellschaft kürt Amphibienart zum „Lurch des Jahres 2022“.

Wer in der Rheinebene in Ortsrandlage wohnt und im Frühjahr einige lockere Gehwegplatten reparieren will, kann eine zoologische Überraschung erleben: In einer kleinen Vertiefung