Wasserstoff gilt aus guten Gründen als wichtiger Faktor bei der Energiewende. Auch Deutschland forscht intensiv. Doch eines steht schon fest: Wir brauchen starke Partner.

Für einen Chemiker ist Wasserstoff das einfachste aller Elemente, das in der Natur praktisch nur in Verbindungen vorkommt, zum Beispiel in Wasser. Bildet sich diese Flüssigkeit aus den Elementen Wasserstoff