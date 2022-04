Eingeschleppte Arten bedrohen bei uns nicht nur seltene Tiere, sondern können auch Krankheiten übertragen. Das zeigt eine Analyse deutscher Forscher mit Waschbären, Marderhunden und Minken in verschiedenen Bundesländern. In einigen Blutproben von Waschbären und Marderhunden fand sich das durch Stechmücken übertragene West-Nil-Virus. Der Marderhund kann außerdem Sars-CoV-2 weiterreichen. In den Waschbären ließen sich 22 Parasitenarten nachweisen, am häufigsten der Waschbärspulwurm, der auch Menschen befällt. In den untersuchten Marderhunden entdeckten die Experten 18 Parasitenarten, darunter neun, die wie der Fuchsbandwurm oder der Lungenhaarwurm beim Menschen Krankheiten auslösen können.