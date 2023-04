Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Kornkreise bezeichnet man regelmäßige – oft kreisförmige – Flächen in einem Getreidefeld, in dem die Halme gleichmäßig umgeknickt, gebogen oder abgemäht worden sind. Im Zuge der in den 1960er-Jahren zunehmenden Ufo-Sichtungen tauchten erstmals Kreise auf Grasflächen oder Feldern an angeblichen Landeplätzen außerirdischer Besucher auf.

Medienberichte darüber inspirierten die britischen Künstler Doug Bower und Dave Chorley in den 1970er-Jahren in der Folge dazu, in Südengland heimlich