Die Area 51 ist ein geheimer Stützpunkt der US-Luftwaffe in Nevada. Dort lagern abgestürzte UFOs, Forscher sezieren Außerirdische, Diplomaten führen Verhandlungen mit Besuchern aus fernen Sternensystemen und es finden Experimente mit Zeitreisen, überlichtschnellen Antrieben und exotischen Energiewaffen statt. So jedenfalls steht es in zahlreichen Büchern und auf vielen einschlägigen Websites im Internet.

Die Area 51 gibt es tatsächlich, und es ist tatsächlich ein geheimer Luftwaffen-Stützpunkt. Im Jahr 1942 errichtete die Air Force auf dem Groom Lake, einem ausgetrockneten