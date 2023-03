Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war der bislang größte Triumph der Raumfahrtgeschichte: Am 20. Juli 1969 landeten die US-Amerikaner Neil Armstrong und Edwin Aldrin auf dem Mond. Insgesamt zwölf Astronauten betraten bis 1972 den Erdtrabanten – danach war Schluss.

Erst in einigen Jahren, so die Pläne der Nasa, sollen wieder Menschen zum Mond fliegen. Warum aber fällt es der Nasa so schwer, erneut zum Mond zu fliegen, wenn sie es doch schon vor fünf