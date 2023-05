Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Etwa 80.000 Ärzte wenden in der EU Akupunktur an. Die Zusatzausbildung ist seit 2003 Bestandteil der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer. Demnach, so sollte man meinen, handelt es sich also um ein seriöses, wissenschaftlich fundiertes Verfahren.

Akupunktur ist ein traditionelles chinesisches Heilverfahren. Die erste Erwähnung der Methode – damals noch mit Steinnadeln – stammt aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert. In Europa