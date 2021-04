Aromatisches Öl und Alkohol

Von zitronig erfrischend bis beißend scharf reicht die Skala der Geschmackssensationen, die Ingwer – Zingiber officinale – im Gaumen auslösen kann. Je nachdem, ob wir an den zarten Wurzelsprossen knabbern oder auf ein getrocknetes Stück der Asia-Knolle beißen.

Er ist eines der ältesten Gewürze der Welt. Und sehr dominant. Die arabischen Händler, die getrockneten Ingwer vor über 2000 Jahren nach Europa brachten, verschleierten lange Zeit die fernöstliche Herkunft der vielseitigen Wurzel. Römer und Griechen mochten Ingwer im Essen und schätzten ihn – wie vor ihnen schon die Chinesen – als Heilmittel für eine Vielzahl von Beschwerden.

Die Ingwerstaude aus der großen Familie der tropischen Gewürzlilien kann bis zu 1,5 Meter hoch werden und hat lanzettförmige Blätter. Die daumendicken, fleischigen Wurzelstöcke, die Rhyzome, auch Hand genannt, verzweigen sich wie Hirschgeweihe. Ihr aromatisches Öl heißt Zingiberen. Für den milden, frischen Geruch sorgt der Sesquiteralkohol Zingiberol, der scharfe Geschmack kommt vom Oleoresin. Auch Kurkuma und Galgant gehören übrigens zu den Ingwergewächsen.

Mittel gegen Zahnweh und Übelkeit

Nach Deutschland kam getrockneter Ingwer im Mittelalter und wurde schnell recht beliebt. Er galt sogar als Mittel gegen die Pest, weil er schweißtreibend wirkt. In Nürnberg wurde der Ingwer bald bei der Lebküchnerei verwendet, an den Fürstenhöfen galt er als Statussymbol. In Basel und andernorts benannten die Gewürzhändler Imber-Gassen nach dem Gewürz. Außerdem galt Ingwer als Mittel gegen Zahnschmerz, Übelkeit und andere Reisekrankheiten.

Für bessere Durchblutung und innere Wärme sorgen die Scharfstoffe, die sich beim Trocknen verstärken. Ingwer regt die Galle an und erleichtert die Fettverdauung, er hilft bei Erkältung und wirkt antibiotisch.

Portugiesen und Spanier ließen die Ingwer-Stauden schon ab dem 16. Jahrhundert auf karibischen Inseln anbauen. Größter Exporteur ist heute immer noch Indien. Die beste Qualität soll aus Jamaika kommen.

Selber mahlen ist am besten

Ingwer kann zum Würzen frisch oder eingelegt, getrocknet oder gemahlen verwendet werden. Seine erfrischende Schärfe veredelt Kürbis-Chutney, Birnenkompott und Orangenmarmelade. Auch frischer Ingwer und frischer Knoblauch passen prächtig zusammen. Doch erst die seit den 80er Jahren wachsende Beliebtheit der asiatischen Küche hat die ganze Ingwerwurzel in unsere Supermärkte gebracht. Aber aufgepasst: Die knubbelige Knolle sollte prall und ungeschält sein, nicht alt und runzelig.

Frischer Ingwer ist nicht so scharf wie der getrocknete oder eingelegte. Außerdem lässt sich die Qualität der Ware viel besser beurteilen. Gute Köche mahlen ihren Ingwer selbst aus der getrockneten Wurzel.

In jedem Curry sorgt ein Esslöffel geraspelter oder fein gewürfelter Ingwer für die belebende, elegante Schärfe, die sich deutlich von Pfeffer und Chili unterscheidet. Man sollte das edle Gewürz erst 20 Minuten vor Ende der Garzeit zugeben, damit es seine Wirkung am besten entfalten kann. Überdosiert übertönt es leicht alle anderen Aromen des Gerichts. Kandierter Ingwer gilt in England als Leckerbissen zur Weihnachtszeit. In der kalten Jahreszeit kann zudem ein Glas Ingwer-Tee Wunder wirken.

Ingwer-Tee wirkt Wunder

Wir schälen dazu ein etwa 1 Zentimeter großes Stück frischen Ingwer und schneiden es in feine Scheiben. Die übergießen wir mit gekochtem Wasser und lassen den Aufguss zehn Minuten lang zugedeckt ziehen. Mit ein paar Spritzern Zitrone und einem Teelöffel Honig erfreut es den Geist und erwärmt den Magen. Aaaaaaah.