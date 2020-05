Hört die Wanstschrecke, dass sich die Ortungsrufe einer Fledermaus nähern, verhält sie sich nicht wie andere Nachtinsekten in Panama, die dem Jäger Störsignale entgegenschicken: Sie klappt einfach die Flügel ein und lässt sich so lange fallen, bis sie außer Reichweite ist. Je höher die Rufe einer Fledermausart, desto länger gehen die Insekten in den Sturzflug, haben die Universitäten Bristol und Graz entdeckt. Der Grund: Die Paarungsrufe der Wanstschrecke sind der Echoortung der Fledermäuse sehr ähnlich. Deshalb reagieren die Schrecken auf Töne, die extrem hoch sind, stärker, weil diese Töne sehr wahrscheinlich von einer Fledermaus stammen.