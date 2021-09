Durch Abholzung geht in den Tropen nicht nur Regenwald verloren, die verbleibenden Waldflächen werden auch zerstückelt. Die Fragmentierung hat laut dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Folgen fürs Klima: Im Gegensatz zum Waldinnern sind Bäume am Waldrand höherem Stress ausgesetzt, etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, Wind und eine geringere Luftfeuchtigkeit.

Die Folge: Insbesondere große Bäume am Waldrand sterben ab, beim Zersetzen der toten Bäume wird Kohlendioxid freigesetzt. Da weniger Bäume überleben, wird zudem weniger CO 2 aus der Atmosphäre gebunden. Bild: Ein Lkw transportiert Holz aus dem Amazonas-Regenwald in Brasilien ab.