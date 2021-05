Vor mindestens 15 000 Jahren wurden im Hegau im äußersten Südwesten des heutigen Deutschlands und im Norden der Schweiz offensichtlich Wölfe von Mammutjägern gefüttert. Aktuelle Isotopen-Analysen untermauern die wichtige Rolle, die Mitteleuropa neben Sibirien und dem Orient bei der Domestikation der Hunde gespielt hat. Eine Verbindung, die auch heute noch hält.

Die Unterkiefer- und Unterschenkel-knochen der Tiere in der Gnirshöhle im Hegau in der Nähe der Stadt Engen nordwestlich des Bodensees sind eine Art Fenster in die Zeit vor etwas mehr als 15.000 Jahren, in der aus wilden Wölfen zahme Hunde wurden. In dieser von Basaltkegeln weniger Millionen Jahre alter Vulkane geprägten Landschaft scheinen die Jäger der Steinzeit damals zahme Wölfe gehalten zu haben. Das schließt das Team um Chris Baumann vom Senckenberg-Zentrum für die Evolution des Menschen und die Paläoumwelt an der Universität Tübingen aus mehreren gewichtigen Indizien.

Einen Hinweis liefert die Ernährung der Tiere, die sich grundlegend änderte, als die Wölfe sich den Menschen anschlossen. Damals lebten die Jäger und Sammler wohl einige Zeit in einem Camp. Immer wieder brachen sie auf, um in der Umgebung Mammuts und andere große Tiere zu jagen. Von einer solchen riesigen Beute konnte sich die Gruppe eine ganze Zeitlang ernähren.

Isotop zeigt Speisekarte

Vermutlich schlichen immer wieder Wölfe um das Lager herum, die sich gerne auch an den Resten bedienten, die von den Mammuts übrig blieben. Dabei nahmen die Tiere relativ große Mengen des Stickstoff-Isotops N-15 auf, das sie unter anderem in ihren Knochen einlagerte. Analysiert Baumann den N-15-Gehalt dieser Jahrtausende alten Knochen und findet dort verhältnismäßig große Mengen dieses Isotops, schließt er auf einen relativ großen Anteil von Mammuts und anderer großer Tiere auf der Speisekarte der Wölfe.

Die Menschen störten sich an diesen Wölfen scheinbar nicht. Im Gegenteil: Sie lernten ein solches Rudel in der Nachbarschaft spätestens dann zu schätzen, wenn sich ein Höhlenlöwe oder ein Bär näherte. Das merkt ein Wolf oft viel früher als ein Zweibeiner und schlägt Alarm. Unter Umständen konnten Vier- und Zweibeiner dann den Feind mit vereinten Kräften vertreiben. Beide Arten profitierten so voneinander und gewöhnten sich daran, neben- und miteinander zu leben. So könnte ein allererster Schritt auf dem Weg von Wölfen zu Hunden ausgesehen haben, die als beste Freunde des Menschen gelten.

Ersten Hunden auf der Spur

Irgendwann fingen die Jäger und Sammler wohl an, die schon recht zahmen Wölfe zu füttern. Das aber bedeutete eine Ernährungsumstellung für die Tiere, die sich im N-15-Gehalt der Knochen widerspiegelt. Erste Hinweise fand Baumanns Senckenberg-Kollege Hervé Bocherens an der Pedmostí-Ausgrabungsstätte in der heutigen Tschechischen Republik. Dort hatten Steinzeitmenschen vor 31.500 Jahren viele Mammuts gejagt, und der hohe N-15-Gehalt in den Knochen der Tiere zeigt, dass auch die Wölfe sich an dem Fleisch labten.

Allerdings gab es noch eine zweite Gruppe der vierbeinigen Jäger, in deren Knochen sich ein erheblich geringerer N-15-Gehalt fand. „Anscheinend hatten diese Wölfe eher Rentiere gefressen“, so Baumann. Hatten vielleicht die zweibeinigen Steinzeitjäger damals bereits ihre vierbeinigen Begleiter mit Rentier-Fleisch gefüttert? Waren damals bereits Wölfe gezähmt und die Forscher den ersten Hunden auf der Spur? Die Pedmostí-Funde lassen dazu keinen Schluss zu.

In der Gnirshöhle im Hegau hingegen waren alle untersuchten fünf Wölfe auf leichte Kost mit niedrigen N-15-Werten umgeschwenkt. Offensichtlich hatten diese Tiere sich auf das Fleisch von Rentieren spezialisiert und ergänzten ihren Speiseplan mit Kleinwild wie Schneehasen. Hatten Menschen die zahmen Wölfe mit den Resten ihrer Beute gefüttert?

Zentren der Domestikation

Rund 30 Kilometer entfernt gibt es mit dem Kesslerloch in der Nähe von Schaffhausen eine weitere Fundstätte mit Relikten vom Ende der jüngsten Eiszeit und den Überresten eines vor rund 14.500 Jahren verstorbenen Tieres, das ein sehr früher Hund gewesen sein könnte. Darauf deuten auch die N-15-Werte hin, die sich in Knochen dreier Wölfe fanden und auf Rentiere und Schneehasen als ihre Beute verweisen. Könnten die Haushunde also im Hegau entstanden sein?

Diese Überlegung passt gut zu den Forschungsergebnissen, die mit Europa, Sibirien und dem Orient auf drei Weltregionen als Zentren der Domestikation der Wölfe hinweisen. In die gleiche Richtung weist auch das Erbgut, das Saskia Pfrengle von den Universitäten Tübingen und Zürich aus den Mitochondrien genannten Energiezentralen der Zellen der Wölfe untersuchte. Alle fünf Tiere der Gnirshöhle gehören demnach zu unterschiedlichen Wolfslinien, die aus so verschiedenen Regionen wie dem heutigen Belgien und Sibirien bekannt waren.

Vermutlich duldeten die Jäger vor allem die weniger aggressiven Wölfe in ihrer Nähe. Vielleicht jagten auch Jägergruppen und eben jene Wolfsrudel nebeneinander die gleiche Beute? Dabei könnten sie sich zu einem Team ergänzt haben, das gemeinsam erfolgreicher jagte. „Natürlich behielten die Steinzeitjäger nur die besonders zahmen Tiere, die keine Aggressionen gegen Menschen zeigten“, ist Baumann überzeugt. Mit der Zeit wurden die Wölfe so zu Hunden.