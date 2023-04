Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl die Kernkraft viel Kohlendioxid einspart, ist sie in Deutschland am Ende. Doch weltweit wird an einer neuen Generation von Reaktoren geforscht, die gefährlichen Müll recyceln.

Nur noch zwei Jahre, dann ist voraussichtlich Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Andere Länder halten an dieser Art der Energiegewinnung fest, unter anderem weil sie wetterunabhängig und