Die mehr als 7000 Sprachen weltweit haben unterschiedlichste Grammatik. Doch Forschungen zeigen nun, wie bedroht diese Vielfalt ist.

Was für Schüler oftmals ein Graus ist, begeistert die Linguisten. Denn Grammatik verrät viel über die Menschheitsgeschichte und unsere kognitiven Fähigkeiten.

Grammatik – alleine das Wort verursacht bei den meisten Sprachschülern einen kalten Schauer über den Rücken. Was in unserer Muttersprache für die meisten automatisch funktioniert, kann in einer Fremdsprache zur Qual werden. Um im Deutschen aus den Worten „Sarah“, „schreiben“ und „Papier“ einen wohlgeformten Satz zu kombinieren, muss der Sprecher das Verb in eine Zeitform setzen, also „schreibt“, „schrieb“, „wird schreiben“. Das ist aber nicht in allen Sprachen so. In der indigenen Sprache von Hokkaido Ainu in Japan müssen die Sprecher beispielsweise überhaupt keine Zeit angeben.

Wertvolles Wissen wie dieses haben Forscher von einer Reihe internationaler Universitäten, darunter deutsche, australische, neuseeländische und US-amerikanische Hochschulen, jetzt in einer neuen linguistischen Datenbank namens Grambank gesammelt.

Pazifikstaat Vanuatu weltweit „dichteste Sprachlandschaft“

Während ihrer mehrere Jahre andauernden Forschungsarbeiten stießen die Wissenschaftler auf alarmierende Ergebnisse: Denn die Untersuchungen stellten fest, dass die Menschheit Sprachen und Sprachvielfalt verliert. Immer mehr Sprachen werden nicht an Kinder weitergegeben und verfallen in eine Art Dornröschenschlaf.

Besonders gefährdet sind indigene Sprachen. Sie leiden zum einen an den Folgen der Kolonialisierung und Globalisierung, zum anderen werden sie oftmals von nur wenigen hundert Menschen gesprochen. Im Pazifikstaat Vanuatu, der von Linguisten gerne als die „dichteste Sprachlandschaft der Welt“ beschrieben wird, werden bis zu 145 Sprachen von einer Bevölkerung von weniger als 300.000 Menschen gesprochen. Auf der zu Vanuatu gehörenden Insel Malekula, auf der etwa 25.000 Menschen leben, finden sich mehr als 30 indigene Sprachen. Mit jeder Sprache, die verloren geht, leidet jedoch auch das Wohlergehen indigener Gemeinschaften, nachdem Bindungen an Abstammung und traditionelles Wissen gekappt werden.

Einblicke, wie unser Verstand funktioniert

Die Forschungen ergaben, dass fast die Hälfte der sprachlichen Vielfalt der Welt bedroht ist. Diese Ergebnisse, die die Forscher im Fachmagazin Science Advances veröffentlichten, sind auch insofern schockierend, da Sprachen und ihre Grammatik einen Einblick geben, wie unser Verstand funktioniert. Außerdem erfahren wir dank Sprachen „etwas über unsere Geschichte, woher wir kommen und wie wir hierher gekommen sind“, wie zwei der beteiligten Forscher, Hedvig Skirgård von der Australischen Nationaluniversität in Canberra und Simon Greenhill von der University of Auckland, in einem Begleitartikel im akademischen Magazin The Conversation schrieben.

Die Informationen über die einzelnen Sprachen zusammenzusuchen, war – wie die Forscher schreiben – „eine schwierige Aufgabe“. „Grammatiken verschiedener Sprachen können sehr unterschiedlich sein“, urteilten die Linguisten. Darüber hinaus hätten unterschiedliche Menschen eine unterschiedliche Art und Weise zu beschreiben, wie die Regeln einer Sprache funktionieren. „Linguisten lieben Fachjargon, daher ist es manchmal eine besondere Herausforderung, ihn zu verstehen“, sagten die Forscher der australischen und der neuseeländischen Hochschulen.

Kein Konzept von rechts und links

Insgesamt haben die Forscher in Grambank mehr als 2400 Sprachen anhand von 195 Fragen verglichen – darunter zwei Gebärdensprachen. Dadurch konnten sie herausfiltern, wie unterschiedlich die Sprachen voneinander sind oder wo es auch Gemeinsamkeiten gibt. Vor allem in der Pazifikregion stießen sie beispielsweise auf viele Sprachen, die miteinander verwandt sind oder sich viel voneinander geliehen haben. Die Forschungsarbeiten zeigten aber auch auf, in welchen Regionen die Sprachvielfalt besonders gefährdet ist: Dabei stachen Südamerika und Australien hervor, wo etliche indigene Sprachen vom Aussterben bedroht sind. Auch andere Regionen, in denen Sprachen relativ sicher sind, wie im Pazifik, in Südostasien und in Europa, weisen immer noch einen dramatischen Rückgang von etwa 25 Prozent auf.

In Australien wurden – bevor die Europäer den Kontinent besiedelten – mehr als 250 Sprachen gesprochen. Durch die geografische Isolation des Landes hatten viele dieser Sprachen einzigartige grammatikalische Strukturen und Konzepte entwickelt, die in anderen Teilen der Welt nicht bekannt waren. So gibt es in der Sprache Guugu Yimithirr, aus der auch das Wort „Känguru“ stammt, beispielsweise kein Konzept von links oder rechts. Stattdessen bezieht man sich nur auf die jeweilige Himmelsrichtung. 2016 erfasste die letzte Volkszählung noch 775 Menschen australienweit, die Guugu Yimithirr sprachen, und so ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch der letzte, der der Sprache mächtig ist, verschwindet. Jiwarli, das in Westaustralien gesprochen wurde, sprach in den 1980ern beispielsweise nur noch ein einziger Mann namens Jack Butler. Mit seinem Tod im April 1986 starb auch Jiwarli aus.

„Interesse an gefährdeten Tieren ist größer“

Die Linguisten haben den Kampf um die Sprachenvielfalt aber natürlich nicht aufgegeben. Beispielsweise haben die Vereinten Nationen 2022 bis 2032 zum Jahrzehnt der indigenen Sprachen erklärt. Und in Australien kämpft beispielsweise der israelische Professor Ghil’ad Zuckermann von der University of Adelaide darum, ausgestorbene indigene Sprachen wieder zu neuem Leben zu erwecken, eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist. „Ich glaube, dass sich die meisten Menschen mehr für gefährdete Tiere interessieren als für gefährdete Sprachen“, sagte Zuckermann einst in einem Interview. „Der Grund ist, dass Tiere greifbar sind.“ Koalas seien süß, Sprachen dagegen abstrakt.