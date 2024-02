Das Vertrauen in andere nimmt während des Heranwachsens zu. Erfahrungen aus der Kindheit spielen dabei eine zentrale Rolle. Das zeigt eine Studie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).

Vertrauen ist ein elementarer Bestandteil des Lebens. Das Vertrauen in einen selbst ebenso wie das Vertrauen in andere. Ob Eltern, Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen – Vertrauen bildet häufig eine Grundlage für funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen. „Ein wichtiger Grundstein für die Fähigkeit, anderen zu vertrauen, wird bereits in der Kindheit gelegt.“ Dies hat ein Team von Forscherinnen und Forschern unter der Leitung von Andrea Reiter in einer mehrjährigen Studie dokumentiert. An der JMU hat sie die Professur für Psychotherapie und Interventionspsychologie inne. Zusätzlich leitet sie am Universitätsklinikum Würzburg eine Arbeitsgruppe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht.

Für die Studie wurden 570 Jugendliche und Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren befragt. Bei einem Experiment wurde gemessen, wie sehr die Probandinnen und Probanden anderen vertrauen. Ein Ergebnis: Mit dem Übergang ins Erwachsenenalter habe die Fähigkeit zu vertrauen zugenommen. „Das deutet darauf hin, dass wir mit zunehmendem Alter tendenziell offener dafür werden, den Menschen um uns herum zu vertrauen“, fasst Andrea Reiter zusammen.

In den Augen der Psychologin ist diese Veränderung auf eine geringere Abneigung gegenüber sozialen Risiken zurückzuführen. „Mit zunehmendem Alter wurden die Teilnehmenden weniger vorsichtig und waren so eher bereit, ihr Vertrauen in andere zu setzen“, erklärt sie.

Die Studie zeige, dass das Maß an Vertrauen auch mit den familiären Umständen zusammenhänge. So entwickelten diejenigen, die angaben, mehr familiäre Widrigkeiten wie Gleichgültigkeit, wenig Wärme, Missbrauch und übermäßige Kontrolle der Eltern erlebt zu haben, weniger Vertrauen. Sie zeigten im Experiment zudem eine Tendenz, ihr Gegenüber bei unkooperativem Verhalten zu bestrafen und versuchten seltener, Vertrauen zurückzugewinnen.

Ein Resilienzfaktor in Beziehungen

„Psychologisch war besonders interessant, dass im Laufe der Zeit gerade diejenigen, die zum ersten Messzeitpunkt bedingungsloses Vertrauen zeigten, obwohl sie mit erheblichen Widrigkeiten in der Familie konfrontiert gewesen waren, allgemein bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen entwickelten“, berichtet Reiter. Das deute darauf hin, dass Vertrauen ein Resilienzfaktor sein könne, der Menschen hilft, trotz schwieriger familiärer Verhältnisse, stärkere Beziehungen aufzubauen.

Die Ergebnisse untermauern nach Angaben des Teams eine alte Hypothese, dass frühere Erfahrungen mit den Eltern sehr wichtig sind, weil sie auch die Grundlage für die spätere Entwicklung von Vertrauen in andere Menschen legen können.

Die Zeit des Heranwachsens zum Erwachsenen (Adoleszenz) bilde eine sozial besonders sensible Phase. „Das Jugendalter ist eine Zeit voller sozialer Umbauprozesse. Hier erfolgt die Ablösung von der Familie, und das Etablieren eigener Kontakte und Freundschaften stellt eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar“, sagt Andrea Reiter.

Die Fähigkeit, anderen vertrauen zu können, scheine deshalb besonders für Jugendliche von herausragender Bedeutung zu sein.