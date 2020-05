Wegen der Verschmutzung ihres Lebensraums in Mexiko, ist der Geruchssinn von zwei Zahnkarpfenarten gestört – weshalb sie sich paaren, was sie normalerweise nicht tun. Die Folge: schwarze Flecken an der Schwanzflosse, die beim Menschen dem schwarzen Hautkrebs entsprechen. Welche Gene durch die Kreuzung angeschaltet werden und den Krebs auslösen, haben jetzt Forscher der Universität Würzburg, aus den USA und Mexiko entdeckt. Eins dieser Gene – cd97 – hat so ähnlich auch der Mensch.