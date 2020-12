Ein Handwerker hat im australischen Outback eine Kuh dabei fotografiert, wie sie sich eine Schlange einverleibt. Doch Kühe sind nicht die einzigen vermeintlichen Vegetarier.

Mitten im kargen Outback Australiens steht eine Kuh, die genüsslich auf einer toten Schlange kaut. Der Python ist anders als viele andere Schlangen Australiens nicht giftig – insofern hatte die Kuh nichts zu befürchten. „Die Schlange war definitiv tot“, so Andrew Gertz, der im Inneren des Northern Territory das Foto von der Kuh machte. „Ich war total verblüfft“, so Gertz. „Ich hatte zwar schon Kühe gesehen, die an toten Kängurus an der Straße kauten oder an Knochen, aber einer Schlange?“ Er habe angehalten, um Fotos zu machen. Irgendwann habe die Kuh von dem Kadaver abgelassen und sei davon getrottet.

Angus Emmott, Viehzüchter und Naturhistoriker, sagte dem australischen Sender ABC, dass Rinder immer wieder Aas fressen würden, um ihre Ernährung zu ergänzen. Ein Python sei jedoch ungewöhnlich. Wahrscheinlich sei es der Kuh „um Protein und andere Spurenelemente“ gegangen. Dass Rinder keine reinen Pflanzenfresser sind, machte 2015 bereits Schlagzeilen. Damals hatte eine Kuh in Kenia mit ihren Hörnern mehrere Schafe getötet und gefressen. Ihr Besitzer glaubten, das Tier könnte verhext worden sein. Experten vermuteten auch damals, dass ein Nährstoffmangel am Ende der Trockenzeit der Grund für das Verhalten war.

Viele vermeintliche Pflanzenfresser würden gelegentlich tierische Stoffe verspeisen. Motiviert sei dieses Verhalten oftmals durch einen Mangel an Kalzium. Eine wissenschaftliche Studie nennt neben Kühen auch Hirsche, Giraffen, Kamele, Schweine und Schafe als „typische“ Pflanzenfresser, die von Zeit zu Zeit andere Tiere oder Tierteile fressen würden.

Einen ebenfalls ungewöhnlichen Speiseplan hat auch der neuseeländische Kea. Der Bergpapagei frisst bei Weitem nicht nur Samen oder Früchte. Er ist auch für seine Vorliebe für Schafe bekannt und hat sich damit vor allem bei Farmern einen sehr schlechten Ruf eingehandelt.

Denn die Vögel attackieren immer wieder Schafe und reißen dabei mit ihren kräftigen Schnäbeln ordentliche Stücke Fleisch aus deren Rücken. Zwischen 1860 und 1970 förderte die neuseeländische Regierung deswegen sogar, dass Bauern die Vögel jagten, und zahlte Kopfgeld für tote Keas. Rund 150.000 wurden erlegt. Erst 1986 wurde der Vogel dann offiziell unter Schutz gestellt.