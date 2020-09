Wer vegan isst, hat ein höheres Risiko für einen Jodmangel. Darauf weist das Bundesinstitut für Risikobewertung hin. Ein Forscherteam verglich die Nährstoffversorgung von 36 vegan und 36 Mischkost essenden Testpersonen. Kein wesentlicher Unterschied zeigte sich beim Vitamin-B12. Da Vitamin-B12 in einer für den Menschen verwertbaren Form fast nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt, liegt das vermutlich daran, dass die Veganer Nahrungsergänzungsmittel nehmen, so die Forscher.

Mit Jod waren beide Gruppen unterversorgt, die Veganer hatten jedoch deutlich schlechtere Werte. Bei Ballaststoffen und niedrigen Cholesterinwerten schnitten die Veganer besser ab. Bei 10 Prozent der Probanden, darunter auch Frauen, gab es in beiden Gruppen Hinweise auf Eisenmangel.