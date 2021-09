Leiden Männer an Kryptozoospermie, ist ihre Spermienzahl stark verringert und eine natürliche Befruchtung einer Eizelle fast unmöglich. Forscher der Universität Münster könnten nun eine Ursache für Kryptozoospermie gefunden haben. Sie verglichen gesundes Hodengewebe mit dem von Betroffenen.

Normalerweise, so die Forscher, schicke der Hoden etwa die Hälfte seiner spermienbildenden Stammzellen (Spermatogonien) in einen „Dornröschenschlaf“, um sie bei Bedarf zu reaktivieren und die Spermienproduktion wiederherzustellen. Bei Männern, die an Kryptozoospermie leiden, sei diese Reserve deutlich verringert.