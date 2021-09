Tierversuche für Kosmetika sind in der EU eigentlich verboten. Doch das werde unterlaufen, kritisiert eine Untersuchung der Universität Konstanz. Ein Grund sei die EU-Chemikalienverordnung Reach, die regelt, dass alle Chemikalien, von denen über eine Tonne im Jahr produziert wird, vollständig toxikologisch geprüft sein müssen – das bedeutet Tierversuche. Und solche Stoffe finden sich auch in Kosmetika. Außerdem würden manche Substanzen, die ausschließlich in Schminke oder Make-up zum Einsatz kommen, weiterhin im Tierversuch getestet, etwa um die Gefahr für die Beschäftigten in der Kosmetikindustrie oder die Umwelt abzuschätzen, erklären die Wissenschaftler.