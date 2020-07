Ob Kühe, Schafe und Hunde tatsächlich Erdbeben wahrnehmen, bevor die Erde wackelt, haben das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und die Universität Konstanz in einer Erdbebenregion in Norditalien untersucht und Sensoren an den Tieren befestigt, um so monatelang deren Bewegungen aufzuzeichnen. Ergebnis: Die Tiere verhielten sich in den Stunden vor Erdstößen außergewöhnlich unruhig, je näher sie dem Epizentrum waren, desto früher.