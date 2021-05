Der Mensch hat ein einzigartiges Kühlsystem hervorgebracht, damit er auch bei 35 Grad noch durchhält: wässriger Schweiß auf nackter Haut. Trotzdem strengt Hitze den Körper an. Entscheidend ist, wie man sich ihr gegenüber verhält.

Dass der moderne Mensch es im trockener werdenden Afrika mit dem Säbelzahntiger und anderen großen Räubern aufnehmen konnte und diesen Jägern schließlich den Rang ablief, verdankt Homo sapiens einer einzigartigen Anpassung: seiner enormen Ausdauer, die ihn sogar ein Pferd im Marathon abhängen lässt. Forscher wie Daniel Lieberman von der Harvard University und Dennis Bramble von der University of Utah glauben, dass unsere Vorfahren ihre Beute bis zur völligen Erschöpfung getrieben haben könnten. Um ausdauernd zu sein, musste der Körper die Wärme schnell loswerden, die bei der Muskelarbeit entsteht. Es entwickelte sich ein einzigartiges Kühlsystem: wässriger Schweiß, der auf nackter Haut schnell verdunstet. Schon vor 1,6 Millionen Jahren habe der Homo ergaster sein Fell verloren und eine Menge Schweißdrüsen gehabt, vermutet Nina Jablonski von der Pennsylvania State University. Womit wir bei den Hitzewellen des Sommers 2019 wären. Sie sind anstrengend. Auch wenn der Mensch von Natur aus auf sie eingestellt ist. Kaum etwas reguliert der Körper strenger als seinen Wärmehaushalt. Die Körperkerntemperatur, also die Temperatur von inneren Organen und Gehirn, muss auf ein Grad genau konstant gehalten werden. Schon bei 38 statt 37 Grad leidet die geistige Leistungsfähigkeit deutlich. Stoffwechselvorgänge laufen dann schneller ab und produzieren noch mehr Wärme. Steigt die Temperatur weiter, können die Eiweiße im Organismus sogar versagen und denaturieren. Das passiert auch bei extremem Fieber.

Sensoren melden Temperatur an Hypothalamus

Der Bereich, in dem wir die Umgebung als behaglich empfinden, ist relativ schmal. Diese Indifferenztemperatur hängt auch davon ab, welche Kleidung wir tragen. „Nackt beträgt sie etwa 28 Grad Celsius, mit Standardkleidung – also etwa einem Anzug – rund 21 Grad“, sagt Hanns-Christian Gunga, Physiologe und Experte für Extrembedingungen am Zentrum für Weltraummedizin der Berliner Charité. Bei diesen Raumtemperaturen muss der Körper am wenigsten Energie investieren, um den Wärmehaushalt zu regulieren. Der funktioniert über ein ausgeklügeltes System. Sensoren, die im Körperinneren und in der Haut verteilt sind, melden die aktuellen Temperaturwerte an den Hypothalamus. Dieses übergeordnete Regelzentrum im Gehirn gleicht die Daten mit dem Sollwert ab. Wird es draußen heiß, droht Überhitzung. Dann steuert der Organismus gegen.

Im Sommer besser einen Salat essen

Um Wärme loszuwerden, fährt der Körper zuerst die Durchblutung der Haut hoch, indem sich die Blutgefäße dort weiten. Das erwärmte Blut wird so aus dem Körperinneren vermehrt an die Oberfläche geleitet, von wo aus die Wärme leichter an die Umgebung abgegeben werden kann. „Das merkt man etwa daran, dass der Ehering schlechter vom Finger geht oder man die Schuhe schwerer vom Fuß bekommt“, erklärt Gunga. Normalerweise fließen maximal 10 Prozent des Blutes durch die Haut. Gunga: „Bei steigenden Temperaturen aber sind es bis zu 80.“ Diese Umverteilung geht zu Lasten der inneren Organe: Der Magen-Darm-Trakt zum Beispiel bekommt nur noch so viel Blut, wie nötig ist. Auch deshalb isst man im Sommer besser einen Salat und keinen fetten Braten – sonst müssen Magen und Darm doch wieder mit Blut versorgt werden, das dann zur Kühlung fehlt.

Umverteilung alleine reicht nicht aus

Die verminderte Durchblutung im Verdauungstrakt sei auch ein Grund für den Durchfall, den Touristen bei Reisen in südliche Länder oft beklagen, so Gunga: Fehlt Blut im Darm, fehlen auch Immunzellen, die den mit dem Trinkwasser geschluckten Keimen den Garaus machen. Umverteilen ist die eine Taktik zur Kühlung, das allein reicht aber nicht. Zusätzlich pumpt das Herz bei Hitze statt 5 Litern bis zu 15 Liter Blut pro Minute durch den Körper. Immer wieder wird erwärmtes Blut aus dem Inneren nach außen geschaufelt. Bei einer länger andauernden Hitzewelle ist das ein Problem.

Herz-Kreislauf-System kann sich schlecht erholen

Kritisch wird es vor allem, wenn die Außentemperatur auch nachts nicht unter 20 Grad abfällt. Das Herz muss dann rund um die Uhr auf Hochtouren pumpen. Vor allem für Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung kann das lebensgefährlich werden. Allein in Berlin sind im Sommer 2018 fast 500 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben, hat das Robert Koch-Institut ermittelt. „Die meisten Todesfälle bei einer Hitzewelle treten am zweiten oder dritten Tag auf, weil sich das Herz-Kreislauf-System nachts nicht erholen kann“, erläutert Gunga. Besonders anfällig sind Menschen mit chronischen Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Lungenkrankheiten, aber auch Senioren, weil ihr Kreislauf auf Belastungen empfindlicher reagiert.

Flüssigkeitsaufnahme sollte ernstgenommen werden

Dazu komme, dass die meisten tagsüber zu wenig trinken und deshalb zu wenig Volumen im Körper ist. Deshalb empfiehlt der Forscher, sich morgens und abends nach dem Wasserlassen auf die Waage zu stellen – schon bevor eine Hitzewelle anrollt, um sein Körpergewicht zu kennen. Während einer Hitzewelle wiegen dann manche abends ein bis 2 Kilogramm weniger als am Morgen. Das ist kein Fettverlust, sondern hauptsächlich ein Wassermangel, der anzeigt, dass man nicht genug getrunken hat. Gunga rät, das, was fehlt, noch am Abend mit einer dünnen Saftschorle auszugleichen, also bei einer Gewichtsunterschied von 1,5 Kilo anderthalb Liter zu trinken. So beginnt man den nächsten Tag nicht gleich mit einem Flüssigkeitsdefizit.

Schwitzen ist die effektivste Kühlung

Trinken ist umso wichtiger, je heißer es draußen wird. Denn je höher das Thermometer klettert, desto weniger funktioniert die Abstrahlung über die Haut an die Umgebung, über die normalerweise etwa 60 Prozent der Wärme abgegeben wird. Der Grund: Bei Hitze wird der Temperaturunterschied zwischen Körper und Umwelt immer geringer. Dann hilft nur noch die effektivste Kühlung, die wir haben: das Schwitzen. Bei der Verdunstung der Schweißtröpfchen auf der Haut entsteht Kälte. Ein Erwachsener kann 2 Liter pro Stunde schwitzen, ein trainierter und an die Hitze angepasster Mensch bis zu 4 Liter.

Körper gewöhnt sich nach 14 Tagen an Hitze

Außerdem macht es einen Unterschied, ob hohe Temperaturen zum ersten Mal im Jahr herrschen oder ob eine Hitzeperiode anhält. „Nach etwa zwei Wochen gewöhnt sich der Körper an die Hitze, man schwitzt schneller und mehr“, meint Gunga. Außerdem verändere sich das Schweißprofil: „Man schwitzt weniger am Körperstamm, aber mehr an Armen und Beinen, außerdem verliert man mit der Zeit weniger Elektrolyte.“ Das führe auch dazu, dass der Schweiß schneller verdunsten kann. Dadurch arbeitet unsere Kühlung noch effizienter. Außerdem erhöht sich das Volumen des Blutplasmas, das Herz muss etwas weniger schlagen und wird entlastet. Extrem heiße Temperaturen von über 35 Grad, die länger anhalten, seien jedoch auch für gesunde, fitte Menschen kritisch. „Sie sind ständig damit beschäftigt, den Wasserverlust auszugleichen“, so Gunga.

Körperlich sind wir bei Hitze weniger leistungsfähig

Auch auf die körperliche Leistungsfähigkeit wirkt sich die Hitze aus. Das hat ebenfalls damit zu tun, dass mehr Blut zum Abkühlen in die Haut abgezweigt wird. „Blut, das durch die Haut fließt, kann nicht durch den Muskel gehen“, erklärt Andreas Deußen, Leiter des Instituts für Physiologie an der TU Dresden. Dadurch sei begrenzt, was wir körperlich maximal vollbringen können. Das lässt sich sogar durchkalkulieren. In wissenschaftlichen Studien verwendet man dafür meistens die „Wet Bulb Globe Temperature“. Sie berücksichtigt nicht nur die Außentemperaturen, sondern auch die Luftbewegung, die Wärmeeinstrahlung und die Luftfeuchtigkeit und wird mit speziellen Geräten gemessen.Bei mäßiger körperlicher Arbeit mit 300 Watt sinkt demnach die Leistungsfähigkeit ab 29 Grad Celsius pro Grad um etwa 15 Prozent, rechnet Gunga vor. „Bei 31 Grad können Sie nur noch die Hälfte der körperlichen Arbeit leisten, zu der Sie bei 3 Grad weniger in der Lage sind.“

Auch die geistige Leistungsfähigkeit leidet

Mit dem Klimawandel und der Erderwärmung kann das etwa auch in Afrika zum Problem werden, wo die Menschen eigentlich gewohnt sind, mit großer Hitze zurechtzukommen. Wenn die Bauern dort wegen der steigenden Temperaturen immer unproduktiver werden, dann erhöht das auch das Risiko, dass zu wenig auf den Feldern angebaut wird und es am Ende an Nahrung fehlt. Wer annehme, den Afrikanern mache der Klimawandel nichts aus, der liege schlichtweg falsch, betont Gunga. Bei sitzenden Tätigkeiten, wie sie in den westlichen Ländern weit verbreitet sind, zeigen sich die Ergebnisse uneinheitlicher. 23 bis 26 Grad Celsius werden dem Umweltbundesamt zufolge als optimal empfunden. Wird es am Arbeitsplatz wärmer, kann die Produktivität einigen Untersuchungsergebnissen zufolge um 3 bis 12 Prozent nachlassen. Insgesamt sind die Zahlen zwar unterschiedlich, aber der Trend ist klar: Im Schnitt nimmt die geistige Leistungsfähigkeit bei großer Hitze ab.

Gehirn wird bei Hitze weniger gut durchblutet

Zum einen wird das Gehirn wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge bei Hitze etwas weniger durchblutet. Das allein sei aber nicht der Grund für schlechtere Konzentration und Aufmerksamkeit bei längeren Hitzewellen, gibt der Dresdner Experte Deußen zu bedenken. Hinzu komme Flüssigkeitsmangel, kein erholsamer Schlaf und ein gestörter Biorhythmus. Ob Männer und Frauen anders auf hohe Außentemperaturen reagieren, sei umstritten, schränkt Deußen ein. Im Mai stiftete eine Studie Verwirrung. Forscher hatten 543 Berliner Studenten leichte Rechenaufgaben, Worträtsel und Reflexionstests machen lassen und dabei die Raumtemperatur kontinuierlich von 16 auf 33 Grad erhöht. Korrekte Antworten wurden mit Geld belohnt.

Wichtig ist, sich nicht zu überfordern

Ergebnis: Während die Leistungen der Männer mit der Wärme nachließen, wurden die Frauen in den Mathe- und Worttests immer besser. Ein großer Teil der Unterschiede könnte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass sich die Frauen von den höheren Temperaturen nicht aus dem Konzept bringen ließen und dagegenhielten, schreiben die Autoren. Auf einen physiologischen Unterschied deute es nicht unbedingt hin. Man wisse über die Leistungsunterschiede von Männern und Frauen bei Hitze noch recht wenig, bestätigt Gunga. Klar ist, dass der Körper bei Wärme ziemlich viel leistet. Dabei kann man ihn unterstützen – indem man es langsam angehen lässt und ihn nicht überfordert. „Hitze ist immer anstrengend“, sagt Gunga. „Wichtig ist, wie man sich ihr gegenüber verhält.“