Das Internet und die Sozialen Medien gehören heute zu den am häufigsten genutzten Informationsquellen – auch bei Studenten. Die haben allerdings Schwierigkeiten, Informationen aus dem Internet angemessen kritisch einzuschätzen, und lassen sich von unzuverlässigen Quellen beeinflussen. Das berichtet die Universität Mainz. Für die Studie nahmen 160 Studenten verschiedener Fachrichtungen – die meisten waren im ersten oder zweiten Semester – an einem Online-Test teil, bei dem es darum ging, zuverlässige und relevante Informationen zu bestimmten Themen zu finden. Fast alle Teilnehmer hatten damit Probleme, oft zogen sie keine wissenschaftlichen Quellen zurate, so die Forscher. Studenten höherer Semester schnitten etwas besser ab als die Studienanfänger.