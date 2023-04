Video-Streaming ist für einen hohen Ausstoß an Treibhausgasen verantwortlich. Eine Würzburger Studie zeigt Möglichkeiten für Streamer auf.

„In den vergangenen Jahren hat das Video-Streaming deutlich zugenommen. Für das Klima ist das schlecht, schließlich benötigt Streamen gewaltige Rechnerkapazitäten und damit Energie, die in den seltensten Fällen aus erneuerbaren Quellen stammt“, so die Wissenschaftler. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 hätten Video-Streaming-Aktivitäten im Jahr 2018 rund 60 Prozent des weltweiten Datenverkehrs ausgemacht und damit den Ausstoß von 306 Millionen Tonnen CO2 verursacht – vergleichbar mit den jährlichen Emissionen Spaniens.

„Wir haben untersucht, wie Menschen beim Anschauen von Videos im Internet den CO 2 -Ausstoß reduzieren können“, berichtet Benedikt Seger vom Institut für Psychologie der JMU, der mit seinem Team die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Journal of Consumer Policy veröffentlicht hat. Mit drei Ansätzen sei versucht worden, die Nutzungsgewohnheiten der Streamer zu verändern: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden über die Klimabilanz von Online-Videos informiert und ihnen wurden Wege aufgezeigt, diese Bilanz zu verbessern – beispielsweise durch den Umstieg vom Smart-TV auf den Laptop, durch die Auswahl einer geringeren Auflösung oder durch das Abschalten der Autoplay-Funktion. Für einige von ihnen wurde zudem ein CO 2 -Reduktionsziel von 20 Prozent festgelegt. Außerdem erhielt ein Teil der Teilnehmer ein zusätzliches wöchentliches Feedback über seine CO 2 -Bilanz beim Streamen.

Tipps helfen Nutzern direkt

Das Ergebnis sei eindeutig ausgefallen: „Es zeigte sich, dass bereits die Informationsvermittlung am Ende der ersten Woche zu einem Rückgang des CO 2 -Verbrauchs in den folgenden Wochen um bis zu 30 Prozent führte“, so Seger. Im Unterschied dazu hätten die beiden anderen Anstöße keine zusätzliche Wirkung gezeigt.

Verantwortlich für den Rückgang seien eine verringerte Streaming-Dauer als auch die Wahl geringerer Auflösungen gewesen. „Daraus schließen wir, dass Personen die Klimabilanz ihrer digitalen Aktivitäten verbessern können, wenn sie entsprechendes Problem- und Handlungswissen vermittelt bekommen und über ihre Aktivitäten eine Art Tagebuch führen“, sagt Seger.

Plattformen in Verantwortung

Seger sieht die Verantwortung allerdings nicht allein bei den Nutzern. „Die Plattform-Anbieter können einen wesentlichen Beitrag zum Energiesparen leisten, indem sie beispielsweise klimafreundliche Standard-Einstellungen festlegen. Noch wirksamer wäre freilich die Umrüstung der Rechenzentidw