In den kommenden Jahren wollen mehrere Nationen wieder Astronauten auf den Mond schicken. Wie sich die Weltraumstrahlung auf dem Erdtrabanten auf die Astronauten auswirken würde, hat nun die Universität zu Kiel untersucht. Demnach wäre die Strahlenbelastung auf dem Mond rund 200-mal größer als am Erdboden und 5- bis 10-mal höher als während eines Landstreckenflugs von Frankfurt nach New York. Da die Astronauten deutlich länger als nur wenige Stunden auf dem Mond wären, würde der Aufenthalt eine erhebliche Belastung für den Menschen bedeuten, so die Forscher.