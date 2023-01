Tauschen Zellen Stoffwechselprodukte miteinander aus, beschert ihnen dies ein längeres Leben.

Dies konnte ein Forschungsteam der Charité (Universitätsmedizin Berlin) nun nach eigenen Angaben erstmals in einer Studie am Beispiel von Hefezellen zeigen. „Dass der Stoffaustausch einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer von Zellen hat, könnte für die Erforschung von Alterungsprozessen und altersbedingten Erkrankungen von Menschen künftig eine wichtige Rolle spielen“, vermuten die Wissenschaftler. Die Studie ist im aktuellen Fachmagazin Cell* erschienen.

Stoffwechsel und Altern gehörten untrennbar zusammen, so das Charité-Team: Stoffwechselprozesse trügen zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen bei, sorgten für Wachstum oder stießen Reparaturmaßnahmen in Zellen an. Doch es würden auch Stoffe produziert, die schädlich für die Zelle seien und den Alterungsprozess vorantrieben. „Die Stoffwechselprozesse, die innerhalb von Zellen ablaufen, sind hochkomplex. Eine zentrale Rolle spielt dabei unter anderem der Stoffaustausch zwischen Zellen einer Zellgemeinschaft, denn er beeinflusst den internen Zellstoffwechsel maßgeblich mit“, sagt Markus Ralser, Direktor des Instituts für Biochemie an der Charité und Einstein-Professor für Biochemie.

Nicht benötigte Stoffe werden ausgeschieden

Zellen stünden mit benachbarten Zellen – etwa in Körpergeweben – in stetigem Austausch: Sie würden nicht benötigte Stoffe aus ihrem Zellinneren ausscheiden und Substanzen aus ihrer Umgebung aufnehmen. „Wir konnten zeigen, dass sich die Lebensspanne der Zellen um rund 25 Prozent verlängerte, wenn sie Metaboliten, also Stoffwechselprodukte, miteinander austauschen konnten“, sagt Clara Correia-Melo vom Institut für Biochemie der Charité. Anhand von Hefezellgemeinschaften sei erstmalig aufgezeigt worden, dass der Stoffaustausch einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer und den Alterungsprozess von Zellen habe. Es sei zu vermuten, dass dies auch für andere Zelltypen, etwa menschliche Körperzellen, zutrifft. In weiterführenden Studien soll dies geprüft werden.