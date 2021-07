Wenn indigene Sprachen aussterben, dann verschwindet mit ihnen das Wissen darum, welche Pflanzen heilen und welche töten können. Das zeigen Feldforschungen der Universität Zürich in Nordamerika, im nordwestlichen Amazonasgebiet und in Neuguinea. Die Experten untersuchten 3597 Heilpflanzen in 236 indigenen Sprachen. Ergebnis: Über 75 Prozent des Wissens über Heilpflanzen gibt es nur in einem Volk und einer Sprache.