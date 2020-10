Das Plankton der Ozeane stellt die Hälfte des Sauerstoffs auf der Erde her, seine abgestorbenen Reste verfrachten viel Kohlendioxid in die Tiefsee. Der Klimawandel zerstört dieses System womöglich. Wie ein internationales Team zeigt, wanderte das Plankton in den letzten 10 Millionen Jahren nicht in klimatisch günstigere Breiten, wenn sich die Wassertemperatur veränderte, sondern es starb aus. Sollten die Ozeane zu warm werden für die Warmwasserarten, kann auch das Polarplankton deren Aufgabe nicht mehr übernehmen, weil es an den Polen ebenfalls zu warm ist und das Plankton dort stirbt, so die Forscher.