Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Diesen November könnten wir in den Genuss eines zwar kurzen, aber heftigen Sternschnuppen-Schauers kommen: In den Morgenstunden des 22. November kreuzt die Erde die schmale Trümmerspur eines zerfallenden Kometen. In der Vergangenheit sind bei diesen Passagen innerhalb einer halben Stunde häufig mehrere Hundert Sternschnuppen über den Himmel gezogen. Experten erwarten, dass es in diesem Jahr wieder soweit ist.

Ab 4.15 Uhr sollte man für eine gute Dreiviertelstunde nach Südwesten blicken, denn die Meteore werden aus der Region zwischen den hellen Sternen Sirius und Prokyon erwartet. Früh aufzustehen