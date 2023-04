Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Jahre 7 v. Chr. begegneten sich die Planeten Jupiter und Saturn am Nachthimmel gleich dreimal kurz hintereinander. Viele Historiker sehen in dieser „Dreifach-Konjunktion“ den Ursprung der Legende vom Stern von Bethlehem.

Zu einer Begegnung der beiden großen Planeten kommt es auch in diesem Jahr in der Weihnachtszeit: Am Abend des 21. Dezember stehen Jupiter und Saturn im Südwesten nur sechs Bogenminuten auseinander