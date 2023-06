Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

August ist Sternschnuppenzeit: Insbesondere in den Nächten vom 9. bis zum 13. August treffen die Perseiden in großer Anzahl auf die Erde. Bei diesen Meteoren handelt es sich um Trümmerstücke des Kometen Swift-Tuttle, die in der Erdatmosphäre verglühen.

Die beste Zeit für die Jagd auf Sternschnuppen liegt zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Da am 8. August Neumond ist, stört glücklicherweise der Mond nicht bei der Beobachtung der Perseiden.