Am 20. Juni um 23.44 Uhr Sommerzeit erreicht die Sonne den nördlichsten und damit höchsten Punkt auf ihrer Jahresbahn. Damit beginnt der kalendarische Sommer – von nun an werden die Tage schon wieder kürzer. Zunächst ist davon allerdings nicht viel zu bemerken: Ende Juni müssen wir immer noch bis gegen 23 Uhr warten, um wenigstens die helleren Sterne am Himmel erkennen zu können.

An den ersten Tagen des Monats lohnt trotzdem bereits in der Abenddämmerung ein Blick auf den nordwestlichen Horizont. Denn dort ist noch etwa bis zum 10. Juni der Merkur als Abendstern