Regenfälle lösten 2018 den Ausbruch des Vulkans Kilauea (Bild) auf der hawaiianischen Insel Big Island aus. Zu diesem Ergebnis kommt die University of Miami. Wie die Forscher berichten, regnete es in den Monaten vor dem Ausbruch am 3. Mai 2018 immer wieder stark. Aufgeweichte Erdschichten geben dem Magma leichter nach als trockene, so die Forscher. Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Inselgruppe. Bei dem Ausbruch wurden Hunderte Häuser zerstört.