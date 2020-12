Den Gesang von über 5000 Sperlingsvogelarten weltweit hat ein deutsch-tschechisches Team analysiert mit dem Ergebnis: Wie hoch oder tief Vögel singen, hängt nicht von ihrem Lebensraum ab. Das hatte die Theorie vermutet. Die Daten belegten eher das Gegenteil, so die Forscher: In dicht bewachsenen Lebensräumen singen Vögel am tiefsten. Über die Stimmlage entscheiden außerdem die Körpergröße und gemeinsame Vorfahren – schwerere Arten zwitschern tiefer, auch weil ihr Stimmapparat anders schwingt. Arten, bei denen die Männchen größer sind als die Weibchen, sind ebenfalls tiefer, als wegen ihrer Größe zu erwarten wäre, weil sie so Dominanz und Kampfeslust vortäuschen, glauben die Ornithologen.