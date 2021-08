Die Sitzordnung im Klassenzimmer beeinflusst, wer wen sympathisch findet und näher kennenlernt. Ob aber echte Freundschaften entstehen, hängt auch davon ab, wie ähnlich sich die Kinder und Jugendlichen sind. Das hat ein internationales Team herausgefunden. In der Feldstudie in ungarischen Grundschulen wurden insgesamt 3000 Schüler in knapp 200 Klassenzimmern zufällig umgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer Freundschaft stieg im Schnitt um sieben Prozentpunkte an. Wenn aber ein Mädchen neben einem Jungen saß, klappte das Befreunden nur um zwei Prozentpunkte besser.