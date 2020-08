Silica-Aerogele sind leichte Schäume, die Wärme gut isolieren können. Da sie jedoch spröde und porös sind, werden sie meist mit Fasern oder Biopolymeren verstärkt; sie in kleinem Maßstab einzusetzen, war bisher nicht möglich. Forschern der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) ist das nun gelungen: Mithilfe eines 3-D-Druckers konnten sie stabile, bis zu einem zehntel Millimeter dünne Mikrostrukturen aus Silica-Aerogel herstellen. Die Drucke lassen sich laut den Forschern sogar bohren und fräsen. Eingesetzt werden könnten die Aerogel-Teile aus dem Drucker etwa in der Medizin, um Wärmequellen in medizinischen Implantaten abzuschirmen, so die Forscher.